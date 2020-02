Spiagge a misura di bambino, la Puglia ha 13 località: ci sono Fasano e Ostuni

5 Febbraio 2020

BRINDISI – Su 113 località inserite nella lista 2020 di bandiere verdi, ossia spiagge a misura di bambino, la Puglia ne ottiene ben 13, tra cui Fasano ed Ostuni, in provincia di Brindisi, assicurandosi il terzo posto tra le mete nazionali. Due località in più rispetto alla precedente lista. Avanti a tutti ci sono Calabria (18) e Sicilia e Sardegna (16).

A stabilirlo è la Lista Bandiere Verdi dei Pediatri. I criteri di valutazione presi in evidenza dai medici d’Italia prevedono che le litoranee debbano essere caratterizzate da acqua limpida e bassa vicino alla riva, per permettere anche ai più piccoli di poter giocare in totale tranquillità e relax. Non solo. Anche servizi, sicurezza, giochi e spazi devono essere al primo posto. Altra componente fondamentale è la presenza di ristoranti, gelaterie e locali per l’aperitivo nei pressi della spiaggia.

Ecco la lista: