Carovigno presente alla Borsa internazionale del turismo di Milano

7 Febbraio 2020

Quest’anno il Comune di Carovigno sarà presente con proprio stand alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano da domenica 9 a martedì 11 febbraio presso Fiera Milano City.

La città di Carovigno avrà il proprio spazio espositivo nel padiglione 3 Regione Puglia presso lo stand D 53 e vedrà presenti insieme l’Ente Comune di Carovigno, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e il Consorzio Albergatori Carovigno.

“Siamo orgogliosi di presentare per la prima volta tutti uniti la città di Carovigno come destinazione turistica nella sua completezza, grazie alla sinergia degli enti coinvolti, soggetti principali per lo sviluppo del turismo sul territorio” – afferma il Sindaco Massimo Lanzilotti – il tutto con una immagine unitaria riassunta dallo slogan Carovigno tutto l’anno e con il nuovo canale Instagram @carovignoturismo.

“La partecipazione in BIT è uno step importante per la programmazione turistica della destinazione, già in programma decine di incontri con tour operator nazionali e internazionali – spiega l’Assessore al turismo, cultura e spettacolo Antonella Tateo– e una conferenza stampa per svelare la nostra città in vista della prossima Pasqua”. La sostenibilità finanziaria di tale partecipazione si deve alle entrate della tassa di soggiorno, che in accordo con il Consorzio Albergatori Carovigno e il Comitato Tassa di Soggiorno, sarà impegnata per la partecipazione a fiere di settore, nazionali e internazionale, nonché a eventi e attività di valorizzazione, animazione, promozione turistica.

Tra gli eventi in BIT organizzati dal Comune di Carovigno ci sarà la conferenza stampa “Pasqua a Carovigno. La Città della ‘Nzegna si svela”, domenica 9 febbraio alle ore 13:30 presso lo stand Pugliapromozione coordinate C55 C59 G54 G58.

Sarà l’occasione per presentare la destinazione in uno dei momenti più importanti dell’anno, quale quello pasquale. Infatti il lunedì, il martedì e il sabato dopo la Pasqua cattolica – in concomitanza con la Pasqua ortodossa – si ripete da secoli a Carovigno la tradizionale battitura della ‘Nzegna, l’antichissimo rito di sbandieramento collegato al culto mariano.

Si illustreranno gli attrattori turistici della destinazione Carovigno, che insieme alla tradizione della bandiera connotano l’offerta turistico culturale integrata della città. A parlarne in conferenza saranno: Massimo Lanzilotti, Sindaco di Carovigno, Antonella Tateo, Assessore al turismo, cultura e spettacolo, Anna Cinti – Presidente Aps Le Colonne per il Castello Dentice di Frasso – Enzo di Roma – Presidente Consorzio Albergatori Carovigno – Corrado Tarantino – Presidente Consorzio Torre Guaceto.

Tra natura, storia, leggende, folklore e devozione la città della ‘Nzegna svelerà sé stessa al pubblico della stampa e dei visitatori presenti in BIT. In tale occasione sarà presentata l’iniziativa diospitalità giornalistica e press tour a Carovigno dedicati agiornalisti, blogger, ambassador, iniziativa che dall’anno scorso mira a far scoprire la città per darne divulgazione mediatica.