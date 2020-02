14 Febbraio 2020

Final Eight 2020, al Vitrifrigo Arena va in scena il primo quarto della seconda giornata tra Happy Casa Brindisi e Banco Sassari Sardegna.

Dopo quaranta minuti di basket spettacolo, gli uomini di coach Vitucci staccano il biglietto per la semifinale con un super Banks autore di 37 punti superando Sassari 91-86.