Notte di fuoco, due auto in fiamme a Brindisi e San Michele

16 Febbraio 2020

BRINDISI – Notte di interventi per i Vigili del Fuoco, che hanno operato prima a Brindisi e poi a San Michele Salentino per due incendi auto.

Verso le 3:00 di questa notte (16 febbraio), a Brindisi, in via Lombardia, una Fiat Croma, parcheggiata per strada, è stata divorata dalle lingue di fuoco.

Medesima situazione a San Michele Salentino, attorno alle 3.45, in via Mario Da Fiori.

In entrambi i casi, i pompieri hanno domato l’incendio ma per le auto non c’è stato nulla da fare. Le cause sono ancora in fase di accertamento.