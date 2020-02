Turismo, Puglia nelle migliori 8: aumento di presenze a Carovigno

16 Febbraio 2020

CAROVIGNO – Sono stati diffusi nei giorni scorsi i dati dell’Osservatorio turistico regionale, nell’ambito del report sul turismo in Puglia e con soddisfazione apprendiamo che la nostra zona di riferimento, Carovigno, ha registrato un +5% di presenze.

Questo dato non può che soddisfarci e darci ancora più coraggio per affrontare i prossimi mesi nella consapevolezza che il dato del turismo balneare nella regione (21%) e quello culturale ( 51,7% sul totale) costituiscono insieme la forza di una vacanza che si spalma nel corso dell’anno. Il lavoro, quindi, di destagionalizzare l’offerta turistica, e non concentrarla solo nei mesi estivi, sta dando i suoi frutti ed è merito della sinergia e della cooperazioni tra istituzioni, enti ed organizzazioni. I turisti scelgono il mare ma, anche, la cultura, i paesaggi, l’enogastronomia e le tradizioni popolari.

Chi come noi opera nel settore hospitality, indipendentemente, dalla categoria scelta dalle famiglie, professionisti o viaggiatori d’affari, ha il dovere di condurre ed accogliere queste persone offrendo servizi adeguati e corrispondenti alle esigenze di ognuno. Ed è quello che ci impegniamo a fare da tempo ormai ed i risultati positivi ne sono una prova tangibile.

La partecipazione del Consorzio Albergatori Carovigno alle fiere del settore turistico, infatti, ha l’obiettivo, anche, di promuovere il brand del nostro territorio su nuovi mercati potenziali perché investire oggi significa farci conoscere e capire come possiamo rispondere alle esigenze dei diversi buyers.

La partecipazione alla recente Borsa Internazionale del Turismo di Milano è stata importante per esplorare e studiare questi mercati e la partecipazione ha superato le aspettative in quanto gli operatori interessati ad approfondire la conoscenza della destinazione Puglia e della destinazione Carovigno sono stati numerosi e questo ci fa ben sperare per un 2020 in crescita.