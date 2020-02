Regionali, primi sondaggi: Fitto stacca Emiliano di 10 punti. Salvini superato dalla Meloni. Referendum a marzo

19 Febbraio 2020

BRINDISI – Iniziano i primi sondaggi in vista delle prossime regionali in Puglia. Secondo EMG Acqua, che ha sondato i pugliesi, Fitto del centrodestra avrebbe dato 10 punti di distacco al Governatore in carica. Sul fronte nazionale, Salvini cala notevolmente in favore della Meloni che sale al secondo posto. Il premier Conte è primo come gradimento. Intanto, ci si prepara al referendum sui tagli dei parlamentari in programma il prossimo 29 marzo.

A circa tre mesi dalle elezione regionali scatta il toto candidati alla presidenza. Le uniche certezze sono la candidatura del Governatore uscente, Michele Emiliano (che ha dovuto superare le primarie del centrosinistra, battendo, in ordine, Fabiano Amati, Elena Gentile e Leonardo Plamisano) e quella di Antonella Laricchia su cui punta il Movimento 5 Stelle. Il centrodestra dovrebbe candidare Raffaele Fitto, che ha fondato la sua Direzione Italia, ora confluita in Fratelli d’Italia, anche se sulla sua figura storce in naso la Lega. I renziani di Italia Viva, dovrebbero correre da soli con un proprio candidato, cui nome sarà svelato entro febbraio, e non appoggeranno, quindi, Emiliano (nessuna novità).

Nel centrodestra, dunque, prosegue il braccio di ferro sul nome da candidare. La scelta ricadrebbe sull’uomo di Fratelli d’Italia, Fitto (proposto da Giorgia Meloni), ex presidente della Regione. Matteo Salvini, però, chiede una riformulazione delle candidature, anche in termini di Consiglieri regionali, volendosi appoggiare sui suoi uomini. Forza Italia e FDI, però, ricordano al leader del Carroccio che gli accordi devono essere conservati e rispettati. La Lega vorrebbe, infatti, candidare Nuccio Altieri, proprio ex di Direzione Italia di Fitto e che nel 2017 ha aderito a partito dei Salvini, sul quale, però, gli altri due leader del centrodestra non sarebbero affatto d’accordo.

Sul fronte Consiglieri, invece, si fanno tanti nomi. Ogni territorio vorrebbe una propria figura ma è impresa, ovviamente, ardua. Alcune figure non sono condivise dai vari partiti, sia di destra che di sinistra, e si cerca, ora, di vagliare accuratamente tutte le ipotesi onde incappare in un flop.

Gli italiani, però, sono chiamati al voto già a marzo. Le urne decideranno sul referendum confermativo della riforma sul taglio dei parlamentari. Il referendum non avrà quorum. I parlamentari, al momento, sono 945 ed il Governo vorrebbe arrivare ad averne 600 (400 deputati e 200 senatori). Così facendo ci sarebbe un netto taglio delle spese, ma molti territori perderebbero i loro rappresentanti a Roma. Il centrodestra, infatti, sarebbe più propenso ad un taglio sullo stipendio dei parlamentari, consentendo ad ogni territorio di avere un proprio rappresentante con uno stipendio, però, più basso.

Intanto, un indice di gradimento dei leader nazionali è stato stilato. Ne è uscito fuori che gli italiani gradiscono Conte, seguito dalla Meloni che scalza Salvini. A ruota tutti gli altri.

Tommaso Lamarina