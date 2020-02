Costituito il nuovo assetto cittadino di Forza Italia: ecco tutti i nomi. Poi, la frecciatina alla maggioranza: “Alziamo il livello politico”

22 Febbraio 2020

BRINDISI – Conferenza stampa questa mattina (22 febbraio), presso la sede di Forza Italia, per presentare il coordinamento e l’esecutivo cittadino del partito.

Al tavolo, la coordinatrice cittadina di Forza Italia, Livia Antonucci, la coordinatrice provinciale Laura De Mola, la vice coordinatrice provinciale, Ernestina Sicilia, ed i Consiglieri in Comune, Roberto Cavalera e Gianluca Quarta.

“Forza Italia è l’unico partito rimasto in Italia che fa riferimento ad un valore cardine: la libertà – ha esordito la Antonucci – a livello cittadino, vorremo chiedere ai nostri avversari politici di smetterla con queste valangate di fango che ci arrivano ogni giorno. Basta con la politica di passo profilo. Bisogna elevare quello che è il dibattito politico, perchè non accettiamo più le accuse che arrivano anche a livello personale da chi dovrebbe occuparsi dei bisogni dei cittadini. I nostri Consiglieri (Cavalera e Quarta, ndr) rispecchiano una parte di cittadinanza che merita rispetto anche da parte della maggioranza”.

Poi, la Antonucci ha parlato dell’oggetto della conferenza, ossia del coordinamento cittadino diviso in due parti: “Avremo due organismi – ha concluso la coordinatrice cittadina – un esecutivo, che svolgerà più una attività politica insieme all’attività del Consiglio Comunale e ne fanno parte: io, il vice coordinatore cittadino Calvaruso, Michi Di Donna, Laura De Siati, Ivano Pomes, Teodoro Iaia e Claudio De Masi. Tutti questi avranno le proprie deleghe. Poi, c’è il coordinamento cittadino che lavorerà sulle tematiche del territorio che via via si presenteranno ed anche qui con le rispettive deleghe. Ne fanno parte: Luigi De Franco, Francesco Capodieci, Cesare Laviola, Marika Lacalabrese, Mimmo Olimpio, Federica Masi,Giampaolo Ladisa, Carlotta Gnini, Emilio Pettinau, Alessandro Zaccaria, Teodoro Pinto, Giuseppe Guadalupi, Francesco Zonno, Sabrina Selicato ed Elena Simmini. Ovviamente oltre al nostro deputato, Mauro D’Attis, Cavalera e Quarta. La nostra costituzione di partito non è piramidale, ma ovale, perchè include tutti e nessuno è sopra gli altri”.

Tommaso Lamarina