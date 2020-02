Coronavirus, aumentano i casi e sale la paura: ecco cosa fare

23 Febbraio 2020

Lombardia e Veneto le regioni più colpite dal Coronavirus, due decessi e più di 100 i contagiati. In Puglia, nella serata di venerdì 21 febbraio un Frecciargento Roma – Lecce, giunto in stazione alle ore 21,è stato fermo fino alle 22:30 per un sospetto caso segnalato da una viaggiatrice. L’uomo proveniente dalla Cina è stato sottoposto immediatamente ad innumerevoli accertamenti che han dato esito negativo.

L’allerta in regione resta alta, a tal proposito il governatore Emiliano, sabato 22 febbraio con un post tranquillizza: “Non ci sono casi in Puglia. Le nostre unità sanitarie stanno monitorando la situazione con altissima attenzione e professionalità”.

Intanto, questa mattina – domenica 23 febbraio – al Vito Fazzi di Lecce il primo caso sospetto. L’uomo avrebbe partecipato ad una gara podistica nel nord Italia nei giorni trascorsi. Continuano gli accertamenti del caso.

Ministero della Salute sospende tutte le gite scolastiche in Italia e all’estero

Decalogo sul Coronavirus:

1- Lavati spesso le mani

2- Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3- Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani