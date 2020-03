Coronavirus in Puglia, anestesista di Copertino positivo al primo tampone. Se confermato sarebbe il paziente 2 nel Salento

5 Marzo 2020

Sarebbe risultato positivo al Coronavirus dopo il primo esame del tampone cui è stato sottoposto. Se la risultanza, ricavata dal Laboratorio di microbiologia del Vito Fazzi di Lecce fosse confermata dal secondo esame sul campione, che sarà analizzato nuovamente (come prevede il protocollo sanitario) al Policlinico di Bari, la diagnosi, per un anestesista di Copertino impegnato nell’ospedale “San Giuseppe da Copertino” sarebbe confermata e si potrebbe parlare del secondo caso di coronavirus nel Salento.

Intanto, in via precauzionale le sale operatorie dell’ospedale sono state chiuse per la sanificazione e tutti i medici e infermieri della sala operatoria di Copertino sono stati messi in quarantena.

Secondo quanto appreso la persona interessata non avrebbe avuto contatti stretti con il 58enne di Aradeo, risultato essere, nei giorni scorsi, il paziente 1 del Salento. Questa particolare condizione sembra destare grande preoccupazione sulla possibilità di trasmissione.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO