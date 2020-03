Latiano, deve espiare oltre 2 anni di reclusione per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia, arrestato 50enne

5 Marzo 2020

I Carabinieri della Stazione di Latiano hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli nei confronti di un 50enne residente in Campania e domiciliato a Latiano. L’uomo deve espiare la penale di 2 anni, 2 mesi e 13 giorni di reclusione per maltrattamenti in famiglia commesso il 3 novembre 2017 e lesioni personali aggravate commesso il 28 aprile 2018, entrambi in Campania. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 50enne è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.