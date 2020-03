Coronavirus Puglia, Caroppo (LEGA): “Bene Lopalco, ma Emiliano nomini un assessore alla sanità”

9 Marzo 2020

«La nomina del Prof. Lopalco a supporto della sanità pugliese è certamente apprezzabile ma, in spirito assolutamente costruttivo, mi permetto di chiedere al Presidente Emiliano che nomini quanto prima un assessore – anche tecnico – che si occupi esclusivamente del servizio sanitario e della salute dei pugliesi.

Senso di realtà ci dice che l’emergenza coronavirus sarà ciò che occuperà la Regione sino alla fine della legislatura e che, come sta accadendo in altre regioni, i Presidenti sono gravati di incombenze e molto esposti al rischio: per questo occorre qualcuno che conosca il sistema sanitario regionale e si dedichi da subito esclusivamente a metterlo in condizioni di massima efficienza e funzionalità».

E’ quanto dichiara in una nota l’On. Andrea Caroppo, europarlamentare (Lega-ID) eletto nella circoscrizione Sud.