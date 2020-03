In Puglia 288 tamponi negativi e 48 positivi: salgono a 41 i casi totali nel brindisino. Domani presentazione nuovo piano ospedaliero

15 Marzo 2020

BARI – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, comunica che oggi 15 marzo – con aggiornamento alle ore 20.30 – sono stati effettuati 336 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi: 288 sono risultati negativi e 48 positivi.

I casi positivi di oggi sono così suddivisi: 13 in Provincia di Bari; 5 in Provincia Bat; 14 in Provincia di Brindisi (per un totale di 41; (*) per motivi tecnici non è disponibile il dato di Foggia, che sarà aggiornato domani; 14 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto.

Quattro persone con patologie pregresse e risultate positive al Covid sono decedute oggi, una nella provincia di Bari, due nella provincia di Lecce, una nella provincia Bat e due nel brindisino (Mesagne e San Vito).

Con questo aggiornamento salgono a 248 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Nel brindisino

Sono due i decessi di quest’oggi nel brindisino, tra Mesagne e San Vito. E’ morto in queste ore un uomo di 79 anni di Mesagne. Era già ricoverato presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo per altri motivi. Il quadro clinico era già abbastanza grave, complicatosi a seguito del contagio del virus COVID-19. La moglie è stata messa in isolamento. Morto anche il ‘paziente 1’ di San Vito. Anch’egli con un quadro clinico già compromesso.

Regione

Intanto, nella mattinata di domani (ore 12:00) il Governatore Emiliano terrà una videoconferenza in cui illustrerà il piano ospedaliero per la Puglia, assieme al direttore del dipartimento Politiche per la Salute, Vito Montanaro, e al responsabile del coordinamento emergenze epidemiologiche, Pier Luigi Lopalco.

In Italia

Sono arrivate a 1.809 le vittime del coronavirus in Italia. In un solo giorno c’è stato un aumento di 368 morti. Sabato l’aumento era stato di 175. Sono 2.335 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il virus, 369 in più di ieri. Superati i 20 mila malati: sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 27.747. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 10.043 i malati in Lombardia (984 in più di ieri), 2.741 in Emilia Romagna (+392), 1.989 in Veneto (+214), 1.030 in Piemonte (+216), 1.087 nelle Marche (+224), 763 in Toscana (+149), 396 nel Lazio (+76), 296 in Campania (+53), 493 in Liguria (+109), 316 in Friuli Venezia Giulia (+45), 179 in Sicilia (+29), 212 in Puglia (+56), 367 in Trentino (+168), 128 in Abruzzo (+22), 139 in Umbria (+36), 17 in Molise (+0), 75 in Sardegna (+25), 56 in Valle d’Aosta (+15), 66 in Calabria (+7), 199 in Alto Adige (+29), 11 in Basilicata (+1). Quanto alle vittime, se ne registrano: 1.218 in Lombardia (+252), 284 in Emilia Romagna, (+43), 63 in Veneto (+8), 81 in Piemonte (+22), 46 nelle Marche (+10), 8 in Toscana (+2), 33 in Liguria (+6), 9 in Campania (+3), 16 Lazio (+3), 14 in Friuli Venezia Giulia (+1), 16 in Puglia (+8), 5 in provincia di Bolzano (+2), 2 in Sicilia (+0), 3 in Abruzzo (+1), uno in Umbria (+0) uno in Valle d’Aosta (+0), 6 in Trentino (+4), uno in Calabria, 2 in Sardegna. I tamponi complessivi sono 124.899, quasi 85mila dei quali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Tommaso Lamarina