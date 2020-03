La provincia di Brindisi ha il tasso più alto di contagi per numero abitanti. Individuate postazioni isolate per COVID-19 negli ospedali. Sospese le non-urgenze

16 Marzo 2020

BARI – La provincia di Brindisi è quella con il più alto numero di contagi per numero di abitanti. Un dato estremamente sensibile e che porta ad un necessario riordino del sistema sanitario brindisino e pugliese.

Nella videoconferenza di questa mattina, 16 marzo (a cui ha partecipato la redazione di BrindisiCronaca.it), del Presidente della Puglia, Michele Emiliano, congiuntamente al direttore del dipartimento Politiche per la Salute, Vito Montanaro, ed al responsabile del coordinamento emergenze epidemiologiche, Pier Luigi Lopalco, sono stati sciorinati numeri, dati e punti del nuovo piano ospedaliero messo in atto dalla Regione.

Emiliano ha esordito ringraziando farmacisti, medici di famiglia e pediatri. “Queste categorie – ha dichiarato – devono preservarsi, percnè non abbiamo DPI per tutti, le nostre scorte sono limitate. Quindi, bisogna evitare la visita personale, per tutelare se stessi e gli altri. Vogliamo evitare che gli ospedali si intasino di contagi. Se i medici dovessero ammalarsi, rischiamo di mandare in crisi il sistema sanitario e tutte le strategie attuate fino ad ora. Ciascuno dei medici deve fare un esame dei contatti a rischio. Un altro indirizzo che do ai medici è di stare a casa per casi non urgenti, per evitare di infettarsi, perchè in corsia senza avere utilità. Sono state sospese le attività sanitarie pugliesi per cose non urgenti: ciò complica le cose, ma era fondamentale fare questa attività, per evitare che pazienti e medici potessero contagiarsi, in quanto questi ultimi potranno servire se il picco dovesse essere alto. Inoltre, in ospedale si entra solo con il 118”.

In sintesi il piano: “Costruire terapie intensive ed avere separazione fisica da altre unità – spiega il Governatore di Puglia – ecco perchè abbiamo individuato altri padiglioni in ospedali. Se è possibile, bisogna curare la malattia a casa. In ospedale solo se gravi. Il nostro sistema sanitario ha 11000 posti letto, ora 1000 in più”.

Nuovo piano ospedaliero

Il nuovo piano ospedaliero illustrato stamane prevede l’individuazione in ogni struttura ospedaliera di postazioni isolate che consentono l’osservazione di pazienti ventilati/intensivi con sospetta infezioni di SARS-coV-2 in attesa del risultato del test; creazioni di terapie intensive di coorte (con separazione fisica da altre unità di terapia intensiva presenti nell’ospedale) destinate al ricovero e trattamento di pazienti affetti da COVID-19, prioritariamente negli ospedali con malattie infettive e di riferimento ECMO; creazioni di protocolli che individuino i criteri di accesso al trattamento intensivo dei pazienti affetti da COVID-19, la loro gestione clinica ed assistenziale, che comprendano anche gli aspetti di distribuzione e utilizzo dei DPI (Dispositivi di Prevenzione Individuale) e relativa formazione del personale; la previsione di ampliare la capacità di ogni singola struttura ospedaliera mediante l’attivazioni di posti letto di area critica con rimodulazione dell’attività programmata; la programmazione urgente della formazione del personale sanitario destinato all’utilizzo dei sistemi di ventilazione ed alla corretta adozione dei DPI. E’ stata garantita anche alle strutture ospedaliere private la possibilità di sostenere l’emergenza, a condizione che sia garantito almeno il 20% di posti letto dedicati a terapia intensiva.

Strutture attualmente coinvolte nella rete COVID-19

Pubbliche: Policlinico di Bari, Ospedali Riuniti di Foggia, ospedale Perrino di Brindisi, ospedale SS Annunziata di Taranto/ospedale Moscati, ospedale Fazzi di Lecce e l’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Enti ecclesiastici: ospedale generale Miulli di Acqua Viva Delle Fonti. Case di Cura: CdC Medical Villa Lucia di Conversano, CdC Anthea Hospital di Bari. Sono 32 le unità di terapia intensiva, cinque in più secondo il numero previsto dal DM 70, che ne prevede 27.

La dotazione tecnologica

Tale dotazione è necessaria in caso di scenario a 202 posti letto aggiuntivi (con picco di 2000 contagiati), tra pubblici e privati, di cui 72 già dotati della apparecchiature necessarie. L’elenco comprende dotazioni di back-up: 225 ventilatori polmonari, 225 monitor per rilevazioni parametri vitali, 25 centrali di monitoraggio, 890 pompe per infusione per farmaci, 210 pompe per nutrizione enterale, 210 sistemi di aspirazione, 225 umidificatori.

I dati della provincia di Brindisi

La provincia ha registrato il numero più alto di contagiati in proporzione al numero degli abitanti (10,4), con 41 casi in totale accertati. Nell’ospedale Perrino di Brindisi, per COVID-19, attualmente ci sono 8 posti letto in terapia intensiva e 20 in pneumologia. In entrambi i casi, non è possibile attivarne degli altri. Diversa, invece, la situazione nel reparto di malattie infettive, in cui ci sono 15 posti letto ed attivabili 8, per un totale di 23. Il Perrino ed il Vittorio Emanuele II di Bisceglie sono gli unici due ospedali pubblici in cui non si possono attivare ulteriori posti letto per COVID-19 in terapia intensiva e pneumologia.

La situazione dei contagi in Puglia

La situazione aggiornata a ieri sera alle 20:30 in regione è di 248 casi totali, di cui 34 in terapia intensiva. Attualmente, invece, ci sono 148 ricoverati, 6 in terapia intensiva, 16 decessi e 3 guariti. Il numero ridotto dei guariti, però, è proporzionale ai casi avuti all’inizio, ossia il 23 febbraio. Dal Dipartimento della Salute regionale assicurano che la situazione migliorerà col passare del tempo. Il il virus SARS-coV-2 del COVID-19 colpisce il 62% degli uomini ed il 38% delle donne. La fascia di età media è compresa tra i 60-69 anni. A seguire: 50-59; 70-79; 40-49; 80-89; 30-39; 20-29; 90-99; 0-20. Il 70% dei dei soggetti positivi è asintomatico, ha pochi sintomi e sintomi lievi; il 19% sono casi seri; il 7% è deceduto; il 3% è critico; l’1% è guarito.

L’appello del professor Lopalco

“Con questo piano, siamo pronti a fronteggiare l’emergenza (sulla base di un picco di 2000 contagi, ndr). Se tutti i cittadini rimangono in casa, entro metà di questa settimana possiamo già vedere una prima inclinazione verso il basso della curva”.

Tommaso Lamarina