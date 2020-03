Contagi COVID-19, dopo tanto tempo zero casi nel brindisino. In Puglia salgono a 394 in totale

17 Marzo 2020

BARI – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che oggi 17 marzo – con aggiornamento alle ore 20.00 – sono stati effettuati 460 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi: 386 sono risultati negativi e 74 positivi.

I casi positivi sono così suddivisi: 35 in Provincia di Bari; 14 in Provincia Bat; 0 in Provincia di Brindisi (51 in totale); 18 in Provincia di Foggia; 7 in Provincia di Lecce; 0 in provincia di Taranto.

Oggi non sono stati registrati decessi. In totale i decessi ammontano a 18.

Con questo aggiornamento salgono a 394 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione in provincia di Brindisi

Nel brindisino, dopo tanto tempo, non si sono registrati casi di soggetti positivi al virus. La situazione, ad ogni modo, rimane da monitorare, essendo, quella brindisina, la provincia con più contagi in proporzione al numero di abitanti. Dei 51 casi totali, circa la metà dei pazienti affetti dal virus COVID-19 è ricoverato in ospedale: sono 25, tre dei quali i terapia intensiva, 13 nel reparto di malattie infettive e 9 in pneumologia. Nel capoluogo, rimangono, ad oggi, sei casi positivi, due dei quali ricoverati al Perrino.

Nel nuovo piano ospedaliero varato dalla Regione per fronteggiare l’emergenza coronavirus, ritornano a svolgere un ruolo da protagonista anche gli (ex) ospedali di Mesagne, Ceglie, Fasano e Cisternino. Il Presiedente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel presentare il piano ospedaliero atto a fronteggiare l’emergenza incombente del virus SARS-coV-2 del COVID-19, ha annunciato l’imminente riapertura degli ospedali di Mesagne, Cisternino, Fasano e Ceglie. “Questi ospedali avranno il delicato compito di assiste il paziente nella fase post-coronavirus – ha dichiarato il Sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – il San Camillo de Lellis (ospedale di Mesagne, che potrà accogliere i pazienti dei comuni limitrofi quali Brindisi, Latiano, San Donaci, Cellino San Marco e San Pietro Venotico, ndr) sarà destinato alla post-acuzie, ossia quel periodo in cui il contagiato è in via di guarigione, ma deve riprendersi del tutto. Purtroppo, in casi particolari, non si guarisce dall’oggi al domani ed il paziente ha bisogno di un periodo di riabilitazione. Nel nostro ospedale sarà allestito un reparto ad hoc per l’emergenza, dotato di 20 posti”.

Inoltre, sempre in relazione al Piano Ospedaliero Coronavirus presentato ieri dalla Regione Puglia, il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ha contattato il governatore Michele Emiliano e il capo dipartimento Salute della Regione Vito Montanaro. Con loro si è affrontato il tema dell’incremento dei posti letto nel reparto di Terapia Intensiva per l’ospedale Perrino di Brindisi che, nella presentazione avvenuta ieri, non sembrava essere interessato dall’aumento nei posti. “Abbiamo ricevuto rassicurazioni che nei prossimi giorni si procederà con l’incremento dei posti letto in Terapia Intensiva anche per il territorio di Brindisi per affrontare al meglio l’emergenza Covid-19″, ha detto il primo cittadino di Brindisi.

La situazione in Italia

Sono complessivamente 26.062 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a lunedì di 2.989. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 31.506. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Crescono anche i guariti: sono 2.941, 192 in più di ieri. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 414. Sono 2.503 le vittime del coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a lunedì di 345. Ieri l’aumento era stato di 349. E’ ancora “prematuro fare delle previsioni sulle diffusioni del virus al Sud e per poter esprimere dei giudizi”, ha detto il commissario Angelo Borrelli, ribadendo che “quello che è importante è limitare la mobilità e stare più possibile a casa, perché questo è l’unico modo che ci permette di ridurre la diffusione del virus”.

Tommaso Lamarina