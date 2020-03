Dati inesorabili da COVID-19, altri 4 casi positivi nel brindisino: 75 in totale. La Puglia sale a 478

19 Marzo 2020

BARI – Dati sacrosanti, inesorabili, che crescono di ora in ora.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, comunica che “oggi 19 marzo (dato aggiornato alle ore 15:00) sono stati effettuati 613 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus”.

Dato per provincia 19.03.2020 18.03.2020 Differenza BARI 137 119 18 BAT 26 25 1 BRINDISI 75 71 4 FOGGIA 134 118 16 LECCE 71 70 1 TARANTO 23 21 2 TOTALE REGIONE 466 424 42 non nota (in elaborazione) 2 14 -12 Fuori Regione 10 0 10 TOTALE (DATO PROTEZIONE CIVILE) 478 438 40

Il totale dei casi positivi Covid è 478, di cui 466 attribuiti a residenti nelle province della regione; 2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia; 10 attribuiti a residenti di altre regioni. I nuovi casi risultati positivi a Covid-19 oggi sono 42, cosi suddivisi: 18 in Provincia di Bari; 1 in Provincia Bat; 4 in Provincia di Brindisi; 16 in Provincia di Foggia; 1 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto.

Risultano decedute tre persone, una di 79 anni nella provincia Bat , una nella provincia di Bari e una nella provincia di Foggia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione nella provincia di Brindisi

In provincia, con i 4 nuovi casi di oggi, salgono a 75 quelli totali positivi. Invece, oltre 1.100 quelli in quarantena nella propria abitazione. Nel brindisino sono ricoverate attualmente 35 persone positive (4 in terapia intensiva, 17 in pneumologia e 14 in malattie infettive) e 24 i sospetti sospetti con sintomi da COVID-19. In città di Brindisi, il dato rimane fermo a 14 con oltre 300 persone in isolamento domiciliare.

La situazione in Italia

La Protezione Civile ha aggiornato i numeri questo pomeriggio alle 18:00. Il numero complessivo di persone attualmente positive è di 33.190, di cui 15.757 ricoverati con sintomi, 2.498 in terapia intensiva e 14.935 in isolamento domiciliare. Sale il numero dei pazienti dimessi/guariti che sale a 440, mentre i morti sono 3.405, di cui 427 solo nelle ultime 24 ore. Complessivamente dall’inizio dell’epidemia sono stati svolti 182.777 tamponi ed i casi totali di soggetti positivi lievita a 41.035.

La Cina, su 1.386 miliardi di abitanti, raggiunge 81.000 casi e 3242 decessi. In Italia, in meno di un mese, su una popolazione di 60 milioni di abitanti, si sono registrati 41.035 casi e ben 3.405 decessi. Facciamoci qualche domanda.

Tommaso Lamarina