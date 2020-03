COVID-19, la Puglia solo oggi conta oltre 100 contagi: +9 nel brindisino. In Italia 4.032 vittime

20 Marzo 2020

BARI – La Puglia solo nella giornata di oggi supera i 100 contagi.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, informa che oggi (20 marzo), “in Puglia sono stati effettuati 743 test in tutta la regione per l’infezione Covid19 coronavirus e sono risultati positivi 103 casi”.

I positivi sono così suddivisi: 28 nella Provincia di Bari; 4 nella Provincia Bat; 9 nella Provincia di Brindisi; 29 nella Provincia di Foggia; 17 nella Provincia di Lecce; 10 nella Provincia di Taranto; 1 attribuito a residente fuori regione; 5 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 4.789 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 581, così divisi: 165 nella Provincia di Bari; 30 nella Provincia di Bat; 84 nella Provincia di Brindisi; 163 nella Provincia di Foggia; 88 nella Provincia di Lecce; 33 nella Provincia di Taranto; 11 attribuiti a residenti fuori regione; 7 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione nella provincia di Brindisi

Oltre 1.100 quelli in quarantena nella propria abitazione. Nel brindisino sarebbero ricoverate 4 persone in terapia intensiva, 17 in pneumologia e 14 in malattie infettive. Buone nuove sul fronte diffusione dei dati. “Mi ha chiamato Antonio De Caro, presidente Anci e Sindaco di Bari – dice Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi e presidente della Provincia – per dirmi che dopo un interlocuzione tra Anci e Protezione Civile Nazionale è stato ripristinato il diritto dei Sindaci ad essere informati sui dati epidemiologici per il tramite della Regione e Prefettura. Ringrazio Antonio De Caro sempre presente e puntuale in rappresentanza di tutti i Sindaci italiani”.

La situazione in Italia

Superate le 4.000 vittime in Italia per coronavirus. Sono 4.032 i morti, con un incremento rispetto a mercoledì di 627. E’ il maggior incremento dall’inizio dell’emergenza. Ieri l’aumento era stato di 427. Sono 5.129 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 689 in più di ieri. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 415. Sono complessivamente 37.860 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.670. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 47.021. Tutti i dati sono stati forniti dal commissario della Protezione Civile per l’emergenza, Angelo Borrelli, nel corso della consueta conferenza stampa di questo pomeriggio.

Tommaso Lamarina