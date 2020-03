“La regione sospenda il pagamento del bollo auto di aprile”

27 Marzo 2020

BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo nota di Laura De Siati, dirigente di Forza Italia Brindisi, sulla sospensione bollo auto.

”La Puglia non ha ancora sospeso il pagamento del bollo auto a differenza di quanto già fatto da altre regioni. Ad aprile ci sarà la prossima scadenza che riguarderà molte vetture e autocarri, Forza Italia chiede al Governatore Emiliano di rinviare i pagamenti e sospendere gli eventuali interessi di mora fino ad almeno il 30 luglio 2020. La tassa di proprietà sugli automezzi è un tributo di piena competenza delle regioni che ne introitano le somme e ne gestiscono il gettito.

Oltre alle regioni del nord, hanno già adottato questa misura Marche e Campania che hanno termini di scadenza simili ai nostri.

La Puglia non è – e speriamo non lo sia in futuro- travolta dal dramma epidémico come Lombardia e Veneto, ma non si può dire lo stesso rispetto al dramma economico che le necessarie misure di contenimento del contagio stanno causando a tutto il Paese, compresa la nostra regione.

Se, da un lato, risulta un’impresa titanica erogare liquidità ai cittadini in misura congrua rispetto alle perdite, dall’altro, ridurre la morsa degli adempimenti fiscali si rivela essere l’unica strada seriamente percorribile. Ed è una strada obbligata per tutti gli enti e a tutti i livelli, dallo Stato centrale alle Regioni, ai Comuni. È in questa prospettiva che Forza Italia interesserà il proprio gruppo in Consiglio Regionale per impegnare Emiliano a rinviare il pagamento del bollo auto”.