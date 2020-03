Fornitura mascherine, Puglia ancora penalizzata. Niente ventilatori e tute. Protezione Civile corregge il tiro. Novità tamponi su Brindisi

29 Marzo 2020

BARI – Il fabbisogno giornaliero della Puglia è di 67.000 mascherine (tra FFP3 e FFP2). La Protezione Civile incontra le regioni. Emiliano: “Ancora penalizzati”.

Cercare di arrestare questa pandemia che continua a mietere inesorabilmente vittime e contagia migliaia di persone ogni giorno, pare essere una corsa contro il tempo, nella quale, però, molte regioni rimangono nelle retrovie. I DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) non bastano per tutte e ciò comporta numerosi contagi soprattutto del già fortemente penalizzato personale sanitario. La Protezione Civile, nonostante avesse avuto il via libera dal Governo quando è stato dichiarato lo stato di emergenza già il 31 gennaio scorso (con tanta di firma del Premier Conte in calce al documento) di mettere in atto un piano utile per fronteggiare l’emergenza e, dunque, reperire quanti più presidi che servivano per soddisfare l’intero Paese, ha adottato una linea più blanda, ossia di ripartire DPI a seconda del numero dei contagiati. Azione dagli effetti disastrosi.

A seguito di numerose richieste d’aiuto da parte dei governatori delle regioni d’Italia, sempre più alle prese con un sistema sanitario che potrebbe collassare (al momento, non pare sia il caso della Puglia, ndr), ecco che nella giornata di ieri è avvenuto l’ennesimo incontro tra le parti, in cui da Roma hanno fatto sapere di essere pronti a correggere il tiro del primo criterio adottato.

Presente in videoconferenza con la Protezione Civile anche il presidente della Puglia, Michele Emiliano, che annuncia: “Anche oggi il fabbisogno di DPI non è stato coperto dagli invii della Protezione Civile nazionale – dichiara Emiliano – è stato concordato un criterio che tenga conto del numero complessivo del personale socio-sanitario, comprensivo quindi di tutto il personale degli ospedali pubblici, privati ed ecclesiastici, ma anche di tutti i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, i medici della continuità assistenziale e tutto il personale socio-sanitario coinvolto nella gestione delle oltre 130 strutture per la cura degli anziani. Questo criterio dovrebbe mitigare gli effetti disastrosi del criterio che fino ad oggi la Protezione Civile si è data, senza condividerlo con le regioni, di ripartire i DPI secondo il numero dei contagiati. Abbiamo anche precisato che il criterio suddetto va anche corretto calibrandolo al numero della popolazione, per evitare che le regioni con il minor numero di dipendenti vengano penalizzate rispetto ad altre a parità di abitanti”.

Intanto, sempre la Protezione Civile ha fatto sapere che il bando per la chiamata di 500 infermieri da inviare negli ospedali delle città più colpite dall’epidemia ha registrato 9.448 candidature. “La costituzione di un’unità tecnico infermieristica – spiegano – è prevista dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 656 del 26 marzo. Il provvedimento stabilisce che la selezione sarà fatta dal Dipartimento stesso sulla base delle esperienze professionali delle seguenti categorie di operatori: infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale; infermieri dipendenti da strutture sanitarie anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale; infermieri libero professionisti anche con rapporto di somministrazione di lavoro. Anche in questo caso, come per la selezione medici per covid, la solidarietà dimostrata è andata oltre le attese. Grazie infinite​ anche agli infermieri che, su base volontaria, hanno aderito all’iniziativa”.

Il dirigente della sezione Protezione civile della Regione Puglia, Mario Lerario, ha comunica che dal 27 al marzo sono arrivate da Roma – Dipartimento Protezione Civile – le seguenti forniture: mascherine ffp3 1.335; mascherine ffp2 62.740; mascherine chirurgiche 112.600; mascherine TNT (di tipo Montrasio non a uso chirurgico) 36.000; tute 0; ventilatori 0.

Tutto ciò quando, invece, il fabbisogno giornaliero della Regione Puglia è di mascherine ffp3 33.500; mascherine ffp2 33.500; tute 21.350. Ventilatori meccanici per terapie intensive = fabbisogno 408.

La situazione a Brindisi ed il nuovo estrattore che porta a 100 gli esami giornalieri

Il Presidente del Consiglio, nella conferenza di ieri, ha dichiarato che saranno stanziati i primi 400 milioni di euro di 4,3 miliardi in favore di tutti i comuni del Paese, che a loro volta consegneranno un buono spesa alle famiglia più bisognose. “È ormai pronta una rete tra Comune di Brindisi, con i settori Protezione Civile e Servizi Sociali, Caritas, Croce Rossa e associazioni di volontariato – afferma il Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi – raccoglieremo donazioni in fondi, viveri e beni essenziali per aiutare chi è in difficoltà, oltre i fondi comunali che riusciremo a destinare alla solidarietà”. Oggi dovranno essere fornite altre delucidazioni in merito. Sul piano tamponi, invece, vero e proprio neo di questa pandemia, sempre il primo cittadino fa sapere che “da ieri si effettuano circa 40 tamponi al giorno al Di Summa. Lunedì è atteso dall’Olanda un estrattore di RNA automatico che aumenterà fino a 100 ed oltre al giorno la capacità di esame dei tamponi. Lunedì partirà anche il laboratorio privato Mardigan sempre con una capacità di circa 30-40 tamponi al giorno. È in fase di valutazione la convenzione con un terzo laboratorio privato. Continuiamo a restare a casa. Abbiamo anche l’unità del battaglione San Marco in ausilio alle forze dell’ordine per controllare le vie di accesso alla città”.

Tommaso Lamarina