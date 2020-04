“Picco di contagi in Puglia? Hanno influito anche i cittadini scesi dal Nord. Impossibile dire quando finirà”

2 Aprile 2020

BARI – Quasi 2.000 casi positivi in tutta la regione (nella giornata di oggi il dato sarà superato). Il professor Lopalco ha una ‘vaga’ idea di come siamo arrivati a questo punto: “Certamente, i pugliesi scesi dal Nord hanno contribuito al diffondersi del virus, ma non è esclusivamente colpa loro”.

Il professor Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, che ha presieduto la videoconferenza di ieri assieme al Presidente, Michele Emiliano, ed al dottor Vito Montanaro, direttore del dipartimento delle politiche per la salute, ha illustrato l’attuale situazione, fornendo indicazioni circa l’evolversi della stessa.

“Studi scientifici – ha spiegato Lopalco – sostengono che l’emergenza abbia fine in un preciso giorno. Sono solo previsioni, da tenere in considerazione, ma pur sempre previsioni. Non possiamo saperlo. Certamente, se tutti noi facciamo la nostra parte, rimanendo in casa, il contagio sarà sempre minore”.

Ma come mai in Puglia si sono registrati circa 2.000 casi? “Il virus si è diffuso sul territorio nazionale a macchia d’olio, in maniera veloce ed inesorabile – ha concluso – però, chi è sceso dal Nord nelle 2-3 ondate delle precedenti settimane, ha contribuito ad incrementare il numero dei contagi”.

Tommaso Lamarina