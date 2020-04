Virus, brutto record per la provincia di Brindisi: 24 nuovi contagi e un decesso

12 Aprile 2020

BARI – Oggi in Puglia, sono stati registrati 1510 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 85 casi, così suddivisi: 08 nella Provincia di Bari; 36 nella Provincia Bat; 24 nella Provincia di Brindisi;

15 nella Provincia di Foggia; 00 nella Provincia di Lecce; 03 nella Provincia di Taranto; (01 caso di cittadino fuori regione non attribuito ieri è stato attribuito oggi).

Sono stati registrati oggi 7 decessi: 01 in provincia di Bari, 02 in provincia di Foggia, 01 in provincia di Brindisi, 01 in provincia BAT, 01 in provincia Taranto, 01 fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 30.973 test. Sono 277 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.989 così divisi: 921 nella Provincia di Bari; 296 nella Provincia di Bat; 358 nella Provincia di Brindisi; 739 nella Provincia di Foggia; 418 nella Provincia di Lecce; 221 nella Provincia di Taranto; 24 attribuiti a residenti fuori regione; 12 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi: “L’analisi epidemiologica in Provincia di Brindisi segnala oggi 24 nuovi casi positivi che portano il totale a 358. Per la città di Brindisi segnalo una situazione difficile nel centro il Focolare.

Come annunciato gli scorsi giorni dopo un caso di positività è stata creata una task force per il centro con un infettivologo ed un pneumologo e disposto il controllo con tampone per tutti gli ospiti ed il personale. Molti sono risultati positivi sia tra gli ospiti che tra il personale, pur essendo la grandissima parte asintomatici. Il personale positivo è posto in quarantena sostituito da nuovo personale, mentre gli ospiti sono già da giorni isolati tra loro.

Sono iniziate anche le terapie preventive con l’antimalarico che ha dato in Italia i migliori risultati. L’aumento di numeri di oggi e soprattutto quello che vedremo nei prossimi giorni è in gran parte riconducibile al Focolare che è da molti giorni completamente isolato ( gli ospiti non ricevono visite dai primi di marzo). Seguiamo la situazione con la Direttrice, la direzione dell’Asl ed il Presidente della Regione”.