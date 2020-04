Su 1.447 tamponi 66 positivi in Puglia, +14 nel brindisino. Commissariato ‘Il Focolare’. ASL smentisce nuovi casi al Camberlingo

15 Aprile 2020

BARI – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 15 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.447 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 66 casi, così suddivisi: 24 nella Provincia di Bari; 9 nella Provincia Bat; 14 nella Provincia di Brindisi; 14 nella Provincia di Foggia; 1 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto; 2 casi di residenti fuori regione.

Sono stati registrati oggi 10 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 34.518 test. Sono 323 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.184 così divisi: 1.013 nella Provincia di Bari; 315 nella Provincia di Bat; 417 nella Provincia di Brindisi; 756 nella Provincia di Foggia; 426 nella Provincia di Lecce; 228 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 4 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione nella provincia di Brindisi

La casa di riposo per anziani è stata commissariata, così come aveva chiesto ieri la ASL alla Regione Puglia, a seguito dei 102 contagi all’interno della stessa struttura (59 ospiti su 80 e 43 dipendenti) e divenuta un mero focolaio. Situazione complessa anche al Camberlingo di Francavilla Fontana. Questa mattina il sindacato Cobas aveva supposto (e non dato per certo, ndr) di altri dipendenti sanitari del nosocomio positivi al virus. Ma la ASL smentisce: “nessun caso di positività tra gli infermieri”, scrive in una nota. “È falso che nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana due infermieri siano risultati positivi al Covid 19”. La smentita arriva dal coordinatore dei Presidi Ospedalieri della Asl di Brindisi, Antonio Montanile. “Per l’infermiere di Oncologia – spiega Montanile – il secondo tampone è risultato negativo e l’indagine sierologica sembra confermare questa ipotesi. In questa fase di criticità – continua – è necessaria una maggior cautela nel fornire notizie che possono generare un allarme ingiustificato. Posso invece confermare che sono risultati positivi un ausiliario della Sanitaservice e un operatore sociosanitario della Asl e sono state attivate tutte le procedure previste dalla normativa regionale. Per quanto riguarda, invece, i lavoratori della mensa è stato registrato ai primi di marzo un caso di positività di una persona che ha contratto il virus al di fuori dell’ospedale. Dopo quell’episodio tutto il personale della mensa è stato sottoposto a tampone con esito negativo”. Intanto, Federfarma Brindisi ha donato un ventilatore polmonare all’ospedale Perrino.

Tommaso Lamarina