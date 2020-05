Vizzino: “Dalla Regione Puglia altri 9,4 milioni per fronteggiare emergenza Covid-19 a vantaggio delle famiglie più deboli”

4 Maggio 2020

Oggi in Consiglio Regionale è stata approvata una proposta di legge – di cui sono firmatario – che mette a disposizione 9,4 milioni di euro per fronteggiare la grave emergenza in atto, a vantaggio delle famiglie più deboli.

Si tratta di un ennesimo sforzo economico compiuto dalla Regione per aiutare chi sta soffrendo più di altri le conseguenze di una crisi senza precedenti.

Queste risorse verranno immediatamente messe a disposizione dei Comuni per proseguire l’azione di sostegno nei confronti delle famiglie.

Lo stanziamento stabilito con la proposta di legge appena approvata va ad aggiungersi ai numerosi interventi già posti in essere dalla Regione Puglia per sostenere il sistema delle imprese, le famiglie e tutti coloro che patiscono le conseguenze nefaste di questa emergenza.