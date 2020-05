Ribezzi: “Sindaco Rossi e assessore Pinto ascoltino i giostrai”

11 Maggio 2020

Oggi si è tenuta la Commissione Attività Produttive, di cui sono componente, e ho chiesto all’assessore alle Attività Produttive Oreste Pinto di ricevere, insieme al Sindaco, i giostrai per ascoltare le loro proposte per la riapertura delle loro attività, in totale sicurezza.

Dopo di che sindaco e assessore dovrebbero interessare il Presidente della Regione Puglia per tentare di risolvere i problemi di questi operatori economici. A seguito della notizia delle riaperture di bar, parrucchieri e ristoranti, io credo che anche le giostre debbano avere la possibilità di gestire questa situazione d’emergenza, garantendo il distanziamento sociale, contingentando gli ingressi e tenendo sempre sanificato il posto da occupare.

Si potrebbero, inoltre, delimitare le aree, ipotizzando ingressi a numero limitato con l’obbligo della misurazione della temperatura corporea. Il Governo e tutte le istituzioni interessate devono ascoltare il grido di dolore e la voglia di ripartire di chi si occupa da sempre di far sorridere, divertire e soprattutto distrarre i bambini e la gente di qualsiasi età. Elementi di vitale importanza, specie in questo drammatico momento.

Il Consigliere Comunale Umberto Ribezzi