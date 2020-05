Coltivava piantine di Marijuana in una mini-serra ricavata in garage. 26enne di Brindisi denunciato dai carabinieri

27 Maggio 2020

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Brindisi, supportati e coadiuvati nella fase esecutiva da quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, nell’ambito di mirato servizio, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un 26enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, in un garage di sua proprietà è stato trovato in possesso di 7 piantine di marijuana dell’altezza media di 11 cm, coltivate in altrettanti vasi in tenda da campeggio abilita a serra, allestita con una lampada alogena e ventilazione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.