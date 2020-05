Fucile tipo doppietta con matricola illeggibile ritrovato dai carabinieri nella canna fumaria di un casolare abbandonato di Brindisi

27 Maggio 2020

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Brindisi, supportati e coadiuvati nella fase esecutiva da quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, a seguito di mirata perquisizione hanno rinvenuto, in un casolare rurale abbandonato, un fucile tipo doppietta, calibro 16, con matricola e marca illeggibili, in discreto stato di conservazione, efficiente, privo del calcio, occultato all’interno della canna fumaria ivi esistente.

L’arma è stata sottoposta a sequestro in attesa di far compiere gli accertamenti balistici del caso.