Avversità atmosferiche, la Regione ha approvato fondi per i Comuni colpiti. C’è Brindisi

16 Luglio 2020

BARI – La Giunta regionale, applicando l’Avanzo di Amministrazione Vincolato per € 5.479.920,96 dell’ammontare complessivo di € 7.414.379,00, riscosso dalla Regione Puglia nell’esercizio 2019 ed introitato sul Capitolo di “Assegnazioni statali Fondo di Solidarietà Nazionale – Avversità atmosferiche” per l’erogazione del riparto spettante ai Comuni delle province di Bari, BAT e Brindisi, ha approvato i limiti di operatività relativi alle Province interessate dal D.M. del 15 febbraio 2019 come di seguito riportato:

PROVINCIA PLV PERDUTA (€) PLV PERDUTA (%) LIMITI DI OPERATIVITÀ (€) ECONOMIE DA RIPARTIRE (€) TOTALE (€) BARI 96.400.500,00 41,78 3.077.667,45 37.532,29 3.115.199,74 BAT 73.140.980,00 31,70 2.335.087,61 28.476,49 2.363.564,11 BRINDISI 2.816.000,00 1,22 89.903,18 0,00 1.157,12 FOGGIA 56.471.000,00 24,47 1.802.884,41 21.986,25 1.824.870,66 TARANTO 1.929.000,00 0,84 61.584,96 751,03 62.335,98 TOTALE 230.757.480,00 100 7.367.127,61 88746,06 7.367.127,61

L’Esecutivo ha disposto l’erogazione dello spettante riparto sulla base delle istruttorie in capo ai restanti Comuni delle Province di Foggia e Taranto, in favore delle medesime Amministrazioni comunali, a valle del completamento dell’iter istruttorio degli stessi Comuni, ai sensi dell’art. 5 della l.r. 24/90 modificata dalla l.r. 66/17.