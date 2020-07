20 Luglio 2020

FASANO – È la fasanese Caterina Marini una delle donne candidate per il centrosinistra.

La Marini, secondo indiscrezioni, è stata scelta da Europa Verde, nella lista Puglia Solida e Verde.

È laureata in scienze statistiche ed economiche ed ha un dottorato di ricerca in Statistica. Attualmente è Ricercatore confermato in Statistica Economica SECS S/03, Dipartimento di Economia e Finanza, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari (IT).

Resta da scegliere l’altra donna.