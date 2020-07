Naukleros lancia una nuova campagna: #ungeranioperognifinestra

21 Luglio 2020

La “Naukleros” Società Cooperativa Sociale lancia una nuova campagna: #ungeranioperognifinestra

Per chi ama Brindisi e vuoi farla conoscere al mondo intero e dare una mano per renderla ancora più bella .

La cooperativa sociale Naukleros lancia la nuova challenge #ungeranioperognifinestra. Ponendo un geranio o qualsiasi pianta fiorita che possa donare colore alla nostra città, scattando una foto e condividendola sui social, si può diventare l’attivista più trendy del momento. Un piccolo gesto per poter contribuire al miglioramento della città di Brindisi . Rendendo più bella l’immagine della nostra città , possiamo attrarre viaggiatori e realizzare il sogno di tutti i Brindisini: il turismo come forza motrice. Una call rivolta anche a tutte le attività commerciali che, se vorranno, potranno contribuire a questa campagna offrendo un caffè, un bonsai o un capo di abbigliamento al balcone più fiorito, etc.., alla foto più artistica , al video che avrà più visualizzazioni o al post con più like.