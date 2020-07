Immigrati fuggiti da Restinco, Forza Italia Puglia: “Fatto grave, accertare responsabilità”

24 Luglio 2020

BRINDISI – Nota del commissario regionale Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e di tutti i parlamentari pugliesi di Fi.

“Qualcuno dovrà pagare per quello che è successo nel centro Pre Covid di Brindisi: la fuga dei tunisini di stanotte è un fatto di inaudita gravità. Come parlamentari pugliesi di Forza Italia abbiamo già contattato il ministro dell’Interno per chiedere un intervento forte del governo e soprattutto un rapido accertamento delle responsabilità. Purtroppo, sullo sfondo già emerge l’inopportunità (o meglio, la scelleratezza) della scelta politica, portata avanti dal premier Conte e dal presidente Emiliano, di trasformare il Cara di Restinco in un centro Pre Covid. Adesso, aspettiamo una risposta ferma dello Stato a tutela della sicurezza dei cittadini pugliesi e della legalità”.