Luigi Caroli ufficializza la candidatura alle regionali 2020

1 Agosto 2020

In data 1° agosto 2020 si rende nota la candidatura del sindaco uscente di Ceglie Messapica, Luigi Caroli, alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale in Puglia. Caroli, sarà candidato nella provincia di Brindisi con Fratelli d’Italia, forza politica che,con tutto il centrodestra unito, promuove e sostiene la corsa per la Presidenza dell’On. Raffaele Fitto.

Quella delle Regionali 2020, è una candidatura nata dalla voglia di intraprendere un nuovo percorso. Un percorso fatto insieme, con donne e con uomini per bene, volenterosi di fare, e di fare bene. Persone che conoscono i bisogni del nostro territorio e che desiderano cogliere tutte quante le opportunità e le risorse che la provincia di Brindisi e l’intera Puglia offrono, per trasformarle in valore. La nostra provincia finalmente non sarà più dimenticata. Diventerà centrale, funzionale e strategica, perché ogni suo Comune lo sarà, a partire dai borghi della Valle d’Itria sino al coinvolgimento dell’Alto Salento. E soprattutto ciascun cittadino lo sarà, diventando il vero protagonista del cambiamento che, da troppo tempo, questa terra ci chiede.

L’esperienza da amministratore locale negli anni passati ha reso possibile la percezione dei bisogni e del desiderio della nostra gente di voler cogliere e creare nuove possibilità, nuove occasioni di crescita. Ceglie Messapica e ciascun Cegliese, nell’ultimo decennio, hanno dato prova di quanto sia possibile cambiare e farlo in meglio. Con devozione, dedizione e amore per il territorio, i Cegliesi hanno dimostrato che si può e si deve migliorare, senza isolarsi ma facendo rete, lavorando sinergicamente con le altre realtà territoriali. Perché, solo insieme, possiamo continuare ad accrescere quel “modello Puglia”, che anno dopo anno ha fatto innamorare turisti da tutto il mondo, sino a farla diventare, in molti casi meta eletta per trascorrerci la vita.

E’un impegno che parte da qui. Dall’intento di rappresentare le diverse sensibilità di ciascun cittadino. Di restituire dignità ai lavoratori, a coloro che il lavoro non ce l’hanno o lo hanno perso, a quanti sono in difficoltà, ai giovani, a ciascuna persona cha fa parte della nostra comunità. Tutti sono portatori di interessi e, pertanto, l’obiettivo sarà quello di rendersi portavoce di ogni singolo e di ogni sua necessità, cercando di raggiungere soluzioni tempestive, efficaci ed efficienti. Agricoltura, Sanità, Turismo, Mobilità, Ambiente, Famiglia e Welfare saranno i punti cardini del progetto di cambiamento della candidatura di Luigi Caroli e del programma di tutto il centrodestra unito, con Raffaele Fitto Presidente. Non semplici tematiche di cui dibattere ma risposte alla cittadinanza, fatti concreti di cui tutti potranno beneficiare, corollari della politica che più si addice ad una comunità viva e partecipe, la politica del Fare.

Adesso, un nuovo percorso, tutto da fare insieme, attende l’intera comunità.

E’ tempo di fare. E’ tempo di costruire. E’ tempo di essere finalmente “Protagonisti in Puglia”.