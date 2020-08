Puglia da record per numero di borse di specializzazione per laureati in medicina

14 Agosto 2020

In Puglia per il 2019-2020 abbiamo finanziato 650 borse di specializzazione (620 statali e 30 regionali) destinate ai laureati in Medicina. È il più alto numero di contratti nella storia per le Scuole di Medicina pugliesi.

Registriamo, rispetto all’anno scorso, un incremento del 76%. Un record assoluto con cui l’Università pugliese supera la media nazionale che è del 67,5%.

Aumentare il numero delle borse di specializzazione significa permettere ai nostri giovani medici laureati di specializzarsi in Puglia ed essere poi assunti dal nostro Sistema sanitario regionale.

Da parte nostra abbiamo fatto del nostro meglio e abbiamo mantenuto un impegno.

Perché questo è un traguardo per l’intero sistema che, ripeto, avrà sempre più effetti positivi sulla offerta della salute ai pugliesi e non solo.

Un risultato che premia il lavoro svolto dalla Regione Puglia e dalle Università pugliesi che hanno innalzato il livello della qualità dell’offerta, portando la Scuola di medicina pugliese in generale ad un livello di eccellenza che va a beneficio della assistenza sanitaria.