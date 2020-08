A Cisternino Festa dell’Unità “Politica & Bellezza“

15 Agosto 2020

Lunedì 17 agosto, alle ore 21:00, in Villa comunale a Cisternino (BR), atteso incontro dal titolo “Politica & Bellezza. Il ruolo della Cosa pubblica nella Puglia che seduce”. Nella Cisternino, già sede della Conferenza dei Borghi più belli del Mediterraneo, il locale circolo del Partito Democratico rafforza con questo dibattito la mission del proprio Comune quale luogo di riflessione sulla “bellezza” e sulle politiche utili a conservarla e valorizzarla a fini turistici ed economici.

Non è certo un tema “fuori tempo” visto che nelle ultime settimane la politica regionale è stata da un lato attraversata dal ciclone Christian Dior e dall’altro protagonista dell’ennesimo rinvio della legge regionale sulla Bellezza. Ad introdurre l’incontro sarà l’Architetto e Designer Pierangelo Caramia, da 35 anni a Parigi professore all’università di Rennes, allievo e biografo di Alessandro Mendini e Philippe Starck. Alcuni suoi oggetti sono al Moma di New York e hanno fatto la storia delle Collezioni Alessi. Gli altri partecipanti al dibattito sono Corrado Tarantino, Presidente dell’Area Marina protetta e Riserva Naturale di Torre Guaceto; Marialucrezia Colucci, Presidente della cooperativa Serapia e responsabile dell’Albergabici e del centro visite del Parco delle Dune Costiere; GiannicolaD’Amico, Presidente del Gal Valle d’Itria; Paolo De Cesare, autore e esperto in media, membro del Consiglio di presidenza di INFOCIVICA, l’autorevole associazione nazionale di studiosi dei media pubblicifondata da Jader Jacobelli. Modererà infine Roberto Pinto, segretario del circolo PD di Cisternino.

Il panel degli interventi è ricco ed attento ai temi caldi come: qualità e tutela dell’ambiente, l’agricoltura quale fattore economico ma anche come presidio di tutela del paesaggio, il turismo socialmente sostenibile ed ecocompatibile e la Bellezza quale volano economico e di crescita culturale delle generazioni. Sullo sfondo incombono tutti gli interrogativi sulla Puglia che vuole continuare ad attrarre pur tra Xylella ed grande industriainquinante (su tutte l’ex Ilva). Un insieme di temi non certo esterni alla campagna elettorale regionale e alrinnovo del Consiglio comunale di Cisternino nella primavera del 2021.