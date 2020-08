Ci lascia Giorgio Gargasole. Lutto nel giornalismo brindisino

Il giornalismo brindisino perde uno dei suoi migliori rappresentanti.

Questa mattina, giorno di ferragosto 2020, è venuto a mancare Giorgio Gargasole, 55 anni, corrispondente, negli anni da professionista, di diverse importanti testate regionali come Quotidiano, Telenorba, Antenna Sud, Puglia Tv, Corriere del Giorno e Brindisi7. Storica la sua collaborazione con l’agenzia di comunicazione “News”.

Gentile, disponibile, dal sorriso sempre pronto e prodigo di consigli, è stato, spesso senza saperlo, per diversi giovani giornalisti, un punto di riferimento nella loro carriera. Persona saggia, nonostante le sue comprovate capacità professionali, non ha mai peccato di presunzione manifestando, nel corso di tutta la sua vita da giornalista grande umiltà, caratteristica molto poco diffusa in questo settore.

Ha sempre svolto la professione con passione e dedizione che non ha mai perso nemmeno quando, una grave forma di diabete, lo ha costretto a limitare i suoi spostamenti dall’abitazione di famiglia. Da qualche anno Internet, i social e il telefono rappresentavano la sua finestra sul mondo.

Ad accorgersi che qualcosa non andava, in mattinata, un caro amico di Giorgio che per diverse ore aveva provato a raggiungerlo, proprio telefonicamente, senza mai avere risposta. Dato l’allarme alla Polizia Locale sono partiti i soccorsi. Gli agenti sono intervenuti presso la sua abitazione con i Vigili del Fuoco che, senza avere risposta dall’interno, hanno dovuto accedere attraverso una finestra trovando il giornalista riverso sul pavimento senza vita stroncato da un arresto cardio-circolatorio.

Al lutto, come per tutto il mondo giornalistico brindisino, partecipa anche la redazione di BrindisiCronaca il cui pensiero, unito alle più sentite condoglianze, va alla famiglia di Giorgio Gargasole.

I funerali si terranno domani, domenica 16 agosto 2020 alle ore 16:30, presso la Chiesa della Parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” nel rione Perrino di Brindisi