I lavoratori Sanitaservice in sciopero, Cobas: “riunificare i servizi di pulizia e ausiliarato”

18 Agosto 2020

Il Sindacato Cobas ha dichiarato lo stato di agitazione di tutti i lavoratori della Sanitaservice della provincia di Brindisi e ha dichiarato sciopero per Giovedì 27 Agosto alle ore 9,00 con l’intenzione di invadere le strade di Bari ed arrivare in modo forte e deciso sotto la Presidenza della Regione Puglia sul lungomare Nazario Sauro .

Il Sindacato Cobas ha dichiarato lo sciopero di tutti i lavoratori Sanitaservice di Brindisi per Giovedì 27 Agosto dalle 00,00 alle 24,00 per portare a Bari la rabbia dei lavoratori delle pulizie che vengono sbattuti fuori per una sentenza del Consiglio di Stato .

La battaglia giudiziaria intrapresa dalla ditta Markas contro la decisione di internalizzare il servizio delle pulizia è figlia della lobby delle aziende e delle cooperative decise a far saltare tutta Sanitaservice.

Il Sindacato Cobas ha fatto la proposta, rivolta a superare la sentenza , di riunificare i servizi di pulizia e ausiliaratoche è una cosa assolutamente possibile .

Ma la paura di risvolti penali per il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone, ha prevalso e le risposte che ci ha dato la Regione nei giorni scorsi sono state negative.

Ricordiamo che solo a Brindisi i servizi di pulizia e ausiliariato sono separati perché sembra che anni fa al rinnovo di gara furono accontentate due ditte invece di una , così come raccontano le vicende giudiziarie legate a questi avvenimenti.

Siamo consapevoli come sindacato Cobas delle difficoltà che abbiamo davanti ma le poche possibilità che ci rimangono intendiamo giocarcele.

Per noi che siamo stati i protagonisti della internalizzazione dei lavoratori delle pulizie è obbligo morale lottare fino alla fine .

Inseguiremo Emiliano dappertutto per fargli cambiare idea, le pulizie non devono uscire da Sanitaservice .