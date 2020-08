Regionali, presentate le liste di Forza Italia: “Mandiamo a casa chi ha distrutto la Puglia”

21 Agosto 2020

BRINDISI – Sono state depositate in tutte le province questa mattina, come annunciato, le liste di Forza Italia per le elezioni regionali.

“Da oggi -dichiarano il commissario regionale, l’on Mauro D’Attis, e il vice commissario, il sen Dario Damiani- inizia una dura battaglia per mandare a casa il centrosinistra che negli ultimi 15 anni ha distrutto la sanità pugliese, l’agricoltura, il sistema dei rifiuti, il tessuto imprenditoriale, l’artigianato, la formazione professionale. Un centrosinistra che si è distinto per completa assenza di politiche attive per il lavoro, per attrarre investimenti, per sostenere le piccole e medie imprese e creare una prospettiva per i nostri giovani. La Puglia è maglia nera in quasi tutte le classifiche nazionali: dalla denatalità alla disoccupazione. Un malessere diffuso e una richiesta forte di cambiamento da parte della comunità. A questa richiesta, Forza Italia risponde con Raffaele Fitto presidente e liste forti e competitive per dare alla Puglia il meglio della classe dirigente. Fi sarà determinante per la vittoria della nostra coalizione e sarà altrettanto preziosa nel governo della Puglia che verrà, con la competenza e serietà dei suoi uomini e delle sue donne in Consiglio regionale. A tutti i nostri candidati, -concludono D’Attis e Damiani- che ci metteranno anima e cuore, facciamo un grande in bocca al lupo: adesso lottiamo uniti verso la vittoria”.

Continuano, “Abbiamo preparato una proposta per i pugliesi di uomini e donne che vogliono impegnarsi per cambiare in meglio il destino della Puglia.

È una squadra fatta di amministratori regionali uscenti, sindaci e amministratori locali, ex parlamentari nazionali ed europei, giovani

e meno giovani, liberi professionisti, imprenditori, medici, operatori e volontari del terzo settore, giornalisti, militari, operatori e dirigenti della sanità pubblica e privata, imprenditori agricoli e rappresentanti di categoria. Come ci ha chiesto il nostro Presidente Silvio Berlusconi lavoreremo assieme per il bene della nostra regione.

Forza Italia sostiene la competente e autorevole candidatura a Presidente della Regione Puglia di Raffaele Fitto con il quale tutte queste donne

e tutti questi uomini collaboreranno lealmente per la costruzione e la realizzazione del programma di Governo 2020-2025.

Un ringraziamento a chi ha deciso di scendere personalmente in campo, a tutti i nostri dirigenti regionali, provinciali e locali, ai nostri eletti negli enti locali, ai militanti e a tutti coloro che decideranno

di sostenere il nostro progetto.

Grazie ai consiglieri regionali uscenti per il loro difficile e impegnativo lavoro svolto negli ultimi 5 anni”.