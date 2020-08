Puglia Solidale e Verde presenta i suoi candidati nel brindisino: “Ambiente, salute e lavoro gli obiettivi”

23 Agosto 2020

BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo nota di Puglia Solidale e Verde della provincia di Brindisi.

Ieri pomeriggio è stata presentata

la lista Puglia Solidale e Verde per la Provincia di Brindisi, che premia il lungo lavoro locale volto a dimostrare che la Sinistra progressista ed ecologista può e deve unirsi per rispondere alla vasta domanda di sviluppo sostenibile, di salute, di priorità dell’ambiente, di lavoro, di tutela sociale e di nuova umanità.

La Puglia ha bisogno di questa forza sinergica per uscire da una fase di governo con diverse lacune e rilanciare un nuovo protagonismo sociale, economico, ecologista.

Nella provincia di Brindisi si candidano in questa sfida e per questo progetto:

– Franco Colizzi, Direttore del Centro di Salute Mentale di Brindisi, già attivo in prima persona con diverse responsabilità nei partiti della Sinistra storica brindisina, uomo di vasto impegno sociale nel volontariato nazionale ed internazionale;

– Marica De Rosa, impiegata nella riscossione e servizi agli enti locali, delegata CGIL, determinata, dal molteplice attivismo sociale e nell’attività fisica organizzata in modo volontario nell’ambito naturalistico anche con finalità culturali;

– Pietro Laritonda, imprenditore brindisino nel settore dello studio, progettazione e produzione di materassi, sempre attento alle tematiche dell’ambiente e della salute personale;

– Benedetto Ligorio, ricercatore universitario (assegnista) di Storia dell’Europa Orientale e professore a contratto di Storia Moderna presso l’Università La Sapienza di Roma, esponente del movimento studentesco e sin da giovanissimo esponente della Sinistra progressista brindisina;

– Caterina Marini, ricercatore universitario e professore aggregato in Statistica Economica presso l’Università di Bari, impegnata sulle tematiche e nelle lotte per la tutela dell’ambiente con esperienza di politica attiva nella città di Fasano.

Un mix di gioventù, esperienza , cultura caratterizzato da una comune attenzione quotidiana per gli altri e per il bene collettivo.

Una squadra che guarda al progetto di unificazione della Sinistra progressista ed ecologista.