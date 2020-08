Friolo presenta le linee del suo programma elettorale

24 Agosto 2020

Giovedì prossimo, 27 agosto, alle ore 19.30, presso il Porticciolo Turistico di Brindisi, l’avv. Maurizio Friolo, candidato con “La Puglia Domani” per Fitto Presidente, presenterà le linee del suo programma elettorale. Sarà questa l’occasione per affrontare i temi importanti per la rinascita della Regione Puglia. All’appuntamento parteciperà anche Raffaele Fitto, candidato alla presidenza della Regione. E’ gradita la partecipazione di tutti.

Nel rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l’uso della mascherina.