Puglia Solidale e Verde presenta la sua lista per le prossime Regionali. Intanto Emiliano sabato sarà a Brindisi

5 Settembre 2020

BRINDISI – E’ stata presentata questa mattina (5 settembre) la lista dei candidati della provincia di Brindisi di Puglia Solidale e Verde, che appoggerà il Governatore uscente, Michele Emiliano. Lo stesso Presidente della Puglia sarà a Brindisi per un incontro con tutti i candidati della circoscrizione di Brindisi sabato 12 settembre ore 10,30 presso la terrazza dell’hotel Virgilio a 100 metri dalla stazione. Di seguito, la nota stampa di Puglia Solidale e Verde.

Questa mattina, presso la sede di via Porta Lecce a Brindisi, è stata presentata la lista Puglia Solidale e Verde per la Provincia di Brindisi, che premia il lungo lavoro locale volto a dimostrare che la Sinistra progressista ed ecologista può e deve unirsi per rispondere alla vasta domanda di sviluppo sostenibile, di salute, di priorità dell’ambiente, di lavoro, di tutela sociale e di nuova umanità.

La Puglia ha bisogno di questa forza sinergica per uscire da una fase di governo con diverse lacune e rilanciare un nuovo protagonismo sociale, economico, ecologista.

Nella provincia di Brindisi si candidano in questa sfida e per questo progetto :

Franco Colizzi, Direttore del Centro di Salute Mentale di Brindisi , già attivo in prima persona con diverse responsabilità nei partiti della Sinistra storica brindisina, uomo di vasto impegno sociale nel volontariato nazionale ed internazionale,

Marica De Rosa, impiegata nella riscossione e servizi agli enti locali, delegata CGIL, determinata, dal molteplice attivismo sociale e nell’attività fisica organizzata in modo volontario nell’ambito naturalistico anche con finalità culturali ,

Pietro Laritonda, imprenditore brindisino nel settore dello studio, progettazione e produzione di materassi, sempre attento alle tematiche dell’ambiente e della salute personale,

Benedetto Ligorio, ricercatore universitario (assegnista) di Storia dell’Europa Orientale e professore a contratto di Storia Moderna presso l’Università La Sapienza di Roma, esponente del movimento studentesco e sin da giovanissimo esponente della Sinistra progressista brindisina

Caterina Marini, ricercatore universitario e professore aggregato in Statistica Economica presso l’Università di Bari, impegnata sulle tematiche e nelle lotte per la tutela dell’ambiente con esperienza di politica attiva nella città di Fasano.

Un mix di gioventù, esperienza, cultura caratterizzato da una comune attenzione quotidiana per gli altri e per il bene collettivo.

Una squadra che guarda al progetto di unificazione della Sinistra progressista ed ecologista.

Durante la presentazione sono stati trasmessi i saluti on line dei parlamentari di LeU On. Rossella Muroni e Sen. Francesco Laforgia (Coordinatore nazionale di “èViva”) nonché il Presidente della Federazione Nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, i quaki hanno confermato il rilevante respiro progettuale della Lista e i collegamenti nazionali ed europei con le più significative esperienze di governo rossoverde.