Nessun sostegno economico per l’università a Brindisi, Friolo: “La Regione Puglia nega il diritto allo studio ai nostri ragazzi”

6 Settembre 2020

L’università a Brindisi non gode di alcun sostegno economico da parte della Regione Puglia negando il diritto allo studio ai nostri ragazzi” così l’avv. Maurizio Friolo, candidato al consiglio regionale con “La Puglia Domani” per Fitto presidente, commenta la mancata convenzione tra Comune e governo regionale a favore dell’università brindisina.

“Il centrosinistra millanta uno sviluppo economico per il territorio brindisino senza incentivare l’offerta formativa dei nostri studenti- dice Friolo– ad oggi l’università di Brindisi è l’unica in Puglia a non avere un sostegno economico da parte del governo Emiliano che invece ha pensato bene di incentivare i corsi di laurea nel resto dei capoluoghi pugliesi”. La città di Brindisi sede distaccata dell’università di Bari ha in attivo solo tre corsi: Economia Aziendale, Fisioterapia e Infermieristica. “ Una città come Brindisi che gode di una grossa realtà industriale dovrebbe avere l’opportunità di formare qui i suoi studenti attraverso facoltà legate allo sviluppo stesso del territorio- dice Friolo– ed invece i nostri ragazzi sono costretti a spostarsi portando economia altrove. Il governo regionale ignora così i nostri figli, la Provincia resta fuori da giochi per quella stessa legge Del Rio approvata dal centrosinistra ed il Comune si nasconde dietro le difficoltà economiche parlando di predissesto”. “Da buon padre di famiglia, se gli elettori me lo consentiranno, non lascerò che i nostri ragazzi siano trattati come ultima ruota del carro- conclude Friolo– il mio impegno sarà quello di creare e sfruttare ogni condizione utile per la crescita di questo territorio”.