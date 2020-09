Giochi del Mediterraneo 2026 in Puglia, il taekwondo sarà a Brindisi

12 Settembre 2020

Il presidente nazionale FITA, Angelo Cito, torna a parlare della ripresa del taekwondo in tempo di pandemia da Covid 19.

Protagonista nell’organizzazione di eventi sportivi internazionali, la Regione un anno fa ha brindato alla assegnazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: “Come già anticipato in una precedente intervista – dice il presidente Angelo Cito – sarà coinvolta tutta la Puglia e soprattutto le province di Brindisi, Lecce e Taranto. E Brindisi sarà il quartier generale del taekwondo. La Puglia ha dimostrato di avere tutta l’esperienza, la capacità, per organizzare eventi sportivi di altissimo livello. L’ultima occasione, per il taekwondo, è stato il campionato Europeo C4 (categorie olimpiche) a Bari, con quasi 50 nazioni presenti. Proprio lì Vito Dell’Aquila ha così blindato la qualificazione olimpica vincendo il titolo Europeo”.

Così Cito sugli effetti di una manifestazione del genere alla Puglia: “Dipenderà in gran parte da noi pugliesi. Si tratta di una grande vetrina, di un’occasione che ci viene data per dimostrare ancora una volta cosa sappiamo e vogliamo fare.

Ora è importante lavorare sulle tappe di avvicinamento all’evento, creare un percorso che possa attirare più possibile interesse e attenzione. Un lavoro che dovranno fare le diverse federazioni coinvolte. Noi come taekwondo pianificheremo gare con tutte le nazioni nelle tre province, con l’obbiettivo di farci conoscere, sul piano organizzativo e per il turismo. Sarà fondamentale il grande coinvolgimento che creeremo con le associazioni affiliate alla FITA , con i loro tecnici e le strutture, per noi punto di riferimento. Vogliamo intensificare i rapporti con i Paesi del Mediterraneo attraverso progetti e scambi reciproci. Sono davvero convinto che abbiamo una grande occasione e che saremo in grado di non sprecarla”.