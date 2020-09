Al Comune di Mesagne 40mila euro dalla Regione Puglia per l’acquisto di uno scuolabus

18 Settembre 2020

ll Comune di Mesagne risulta assegnatario di un contributo di 40mila euro stanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Piano Regionale del Diritto allo Studio 2019 per l’acquisto di uno scuolabus. “Il rapporto di proficua collaborazione istituzionale instaurato in questi anni con la Regione continua a dare buoni frutti: si tratta di un altro esempio di risorse preziose, in questo caso destinate al diritto all’istruzione e all’inclusione sociale”, ha commentato il sindaco Toni Matarrelli.

Il mezzo potrà essere utilizzato a partire dal nuovo anno scolastico per il trasporto di 10 alunni della Scuola dell’obbligo e materna ed è dotato di un elevatore di carrozzelle per l’accompagnamento di studenti diversamente abili non deambulanti.