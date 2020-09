Concluse le votazioni: il bilancio oggettivo di Domenico Turrisi per Puglia Solidale e Verde

23 Settembre 2020

BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo nota di Domenico Turrisi, referente provinciale di Europa Verde.

Ieri finalmente si è conclusa la campagna elettorale per le regionali in Puglia. Tre mesi intensi, sin dall’impegno per la costituzione della lista “Puglia Solidale e Verde”.

Sono contento di aver contribuito alla conferma del Presidente Emiliano, soprattutto perché ciò significa non far tornare la mia Regione indietro di 15 anni. Anche se alcuni hanno voluto festeggiare, mi spiace constatare che la mia provincia è in controtendenza rispetto alle altre ed è l’unica in cui la vittoria è andata al centro destra.

Chiaramente, nella passata legislatura non sono mancati gli errori del Presidente Emiliano, errori anche di natura politica, come la mancata nomina di un assessore regionale della provincia di Brindisi. Spero che nei prossimi cinque anni il Presidente e i consiglieri eletti – cui faccio i miei più sentiti auguri – possano recuperare.

Io sono soddisfatto per il risultato ottenuto dalla lista “Puglia Solidale e Verde” sia a livello regionale sia provinciale.

A livello regionale abbiamo ottenuto il 3,8% con 63.725 preferenze. Per un mancato 0,2% non siamo però riusciti ad avere nostri rappresentanti in Consiglio. Occorre, a mio parere, una profonda riflessione politica sulla legge elettorale con soglia di sbarramento al 4%: se sommiamo tutte le liste di tutti gli schieramenti politici “minoritari” che non sono riusciti a passare la soglia di sbarramento si arriva a una percentuale di 15,78%, di cui l’11,31% solo delle liste di Emiliano. Un gran numero di elettori non sono quindi rappresentati e la loro scelta è stata vanificata.

A livello provinciale, nonostante la sconfitta di Emiliano e gli scarsi risultati ottenuti da alcune altre liste di centro sinistra rispetto alla media regionale, abbiamo ottenuto un risultato dignitoso. Il progetto di “Puglia Solidale e Verde” non era quindi quella “scatola vuota” che alcuni politici del centro sinistra provinciale hanno erroneamente pensato. La nostra lista non è stata appoggiata da amministrazioni né da personaggi politici di spicco provinciale, ma ha candidato persone splendide che si sono messe in gioco in prima persona per il progetto. Per questo voglio ringraziare Franco Colizzi, Mariacarmela Derosa, Pietro Laritonda, Benedetto Ligorio e Caterina Marini.

Ringrazio Franco Colizzi per il suo spessore, per aver tenuto insieme tutte le anime che compongono il progetto e per il suo risultato. Ringrazio Caterina Marini tesserata di Europa Verde, che ha fatto di “Puglia Solidale e Verde” la seconda lista del centro sinistra a Fasano. La ringrazio per aver messo a disposizione preparazione, idee, entusiastica onestà politica e intellettuale. Ringrazio Pietro Laritonda, anche lui tesserato di Europa Verde, per il suo enorme e sincero cuore ecologista, oltre che per il grande risultato elettorale ottenuto diventando, alla sua prima esperienza politica, il primo della lista nella città di Brindisi. Ringrazio Mariacarmela Derosa per essersi sempre messa a disposizione con determinazione, trasparenza e gentilezza. Ringrazio Benedetto Ligorio per aver continuato a mettersi in gioco nonostante le scorrettezze subite durante la campagna elettorale da parte di candidati di altre liste.

Voglio ringraziare i miei compagni di viaggio “politici” Enzo Casone e Pasquale Barba, il primo per la cura della parte burocratica e il secondo per il supporto politico e il gioco di squadra con i rispettivi partiti regionali.

Ringrazio i volontari che hanno aiutato e supportato i candidati. Tra tutti, lo staff di comunicazione di “Puglia solidale e Verde – Brindisi” in particolare Paola Muti, Federica Bruno Stamerra e Francesco Mauro.

Voglio ringraziare ALCUNI giornali e giornalisti, quelli che sono stati disponibili a comunicare e pubblicare puntualmente i nosti comunicati, quelli che hanno dimostrato di avere a cuore la par condicio e l’amore per l’informazione nonostante la nostra lista non abbia potuto investire molti soldi per la comunicazione o per l’acquisto di bunner pubblicitari. Altri giornali e giornalisti non hanno pubblicato nulla su di noi non garantendo una democratica e seria informazione.

Voglio ringraziare mia moglie e la mia famiglia che mi hanno supportato in questi mesi. Anche loro fanno parte del gruppo “familiari provati” 🙂

Per ultimo, ma non per importanza, voglio ringraziare tutti gli elettori e coloro che si sono avvicinati al progetto. Così come ho sempre detto durante tutta la campagna elettorale ,“PER NOI E’ SOLO L’INIZIO”, non finiamo con la campagna elettorale. Il tempo di riposare qualche giorno e riprenderemo con le attività, le riunioni e con la costituzione a livello provinciale di “Europa Verde”. E’ nostra intenzione radicarci in tutto il territorio ed essere presenti con un progetto di sinistra progressista ed ecologista.