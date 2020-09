A Manduria la mostra fotografica fashion del brindisino Danilo Fornaro

30 Settembre 2020

BRINDISI – La mostra fotografica è prevista per domenica 4 ottobre.

L’evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino Puglia invita enoturisti e appassionati a vivere l’esperienza della raccolta delle uve, a respirare il profumo del mosto al fianco dei vignaioli, alle prime fasi della produzione in cantina.

L’evento ospiterà la nuova edizione del “My Fashion World – Photo Exhibition 2020, la mostra fotografica di Danilo Fornaro, socio dell’Associazione fotografica INPHOTO di Brindisi, con un nuovo progetto interamente eseguito all’interno del Museo della Civiltà del VinoPrimitivo di Manduria.

“Ospitiamo la storia non solo in bottiglia” è l’ispirazione da cui parte Danilo in occasione di una sua visita in cantina diversi mesi fa e per il quale decide di materializzare questo slogan attraverso fotografie di moda.

Già da molti anni appassionato di moda e con uno sguardo particolare alla fotografia di moda e cultura del nostro territorio, la nuova raccolta fotografica ha infatti come obiettivo quello di coniugare moda e tradizioni ispirandosi grazie agli oggetti esposti all’interno dello stesso museo manduriano, dove viene appunto rappresentato il valore culturale e patrimoniale del mondo contadino, con le pratiche del fare artigianale che sopravvivono ancora anche se in forme diverse rispetto al passato. L’agricoltura, come identità di una collettività, viene nel progetto veicolata attraverso il linguaggio della moda, obiettivo saliente quest’ultimo che il fotografo ha voluto esaltare nel proprio progetto, richiamando e tutelando tradizione, arte e bellezza.

Gli scatti fotografici rappresentano il connubio tra la tradizionalità dei metodi e le ambientazioni di un tempo passato con l’artigianalità espressa dal linguaggio della moda e dell’alta sartorialità di stilisti pugliesi, (Massimo Orsini e Antonio Monopoli) esaltando il ruolo della donna in un contesto tradizionale, senza tralasciare l’armonia, l’eleganza e l’enfasi di periodi non più contemporanei.

Obiettivo che il fotografo ha voluto perseguire sostenendo la consolidata mission del Museo che è dedito alla vocazione, alla memoria e alla voglia di non perdere le tracce di un mondo culturale percepito ad oggi in profonda trasformazione, attraverso una chiave di lettura alternativa quale quella della moda.

Il progetto ha visto come protagoniste modelle ed una presenza maschile emblematici del territorio manduriano i cui outfit sono stati scelti e progettati dal fotografo e dagli stilisti, coadiuvati dall’intervento dei Fratelli Bianco Parrucchieri di Manduria che hanno curato il look delle modelle.

Duranta la giornata la Cantina produttori di Manduria proporrà dalle 10 alle 18 visita guidata al Museo e degustazione dei vini di produzione, con acquisto bicchiere MTV a soli 5 euro. Dalle 13:00 invece , solo su prenotazione al costo € 15,00 sarà possibile degustare 4 etichette seguita da sommelier e accompagnata da tarallini, formaggio, salame, focaccia rustica e dolci tipici del territorio con uno sconto del 10% su bottiglie acquistate presso il punto vendita.

Museo della Civiltà del Vino Primitivo – Via Fabio Massimo 19 – Manduria (Ta)