“Il nostro impegno sarà quello di intercettare finanziamenti per le nuove opere pubbliche a Latiano”

1 Ottobre 2020

Produrre progetti per realizzare opere pubbliche, utilizzando gli assi di finanziamento istituzionali, sarà il nostro impegno nella prossima amministrazione comunale”. Lo dichiara il candidato sindaco avv Claudio Ruggiero riflettendo sulla colpevole inattività, in questo campo, dell’attuale amministrazione comunale. “Siamo a pochi giorni dal voto e il tempo di fare Politica non è mai abbastanza. Non mi stancherò mai di parlare e approfondire concretamente il programma che attuerò per la Latiano di tutti.

Intendo sin da subito porre l’attenzione su bandi e finanziamenti pubblici contestualizzandoli con le esigenze della nostra comunità latianese. Nell’immediato, ad esempio, la prossima Amministrazione parteciperà al bando “Sport e periferie 2020”, con scadenza ad ottobre prossimo, per dare finalmente la possibilità a chiunque di praticare lo sport preferito nel proprio paese. La coalizione delle forze politiche che mi sostiene vuole garantire finalmente anche a Latiano quello che dovrebbe essere l’ordinario: un Palazzetto dello Sport. Duole a tutti prendere atto che, nei cinque anni appena trascorsi, non è stato intercettato nessun finanziamento. Per questo motivo saremo costretti a partire nuovamente dall’anno zero lavorando senza soluzione di continuità.

Ormai siete tutti a conoscenza del fatto che quando siamo stati al governo della città abbiamo ampiamente dimostrato di essere stati in grado di portare a Latiano un’enorme quantità di finanziamenti. Per questo creeremo tutte le condizioni necessarie affinché ci sia un adeguato impiego di risorse umane preposte solo ad intercettare bandi e finanziamenti contestualizzandoli alle esigenze del territorio.

Su questo aspetto ci spenderemo ogni giorno affinché Latiano e i Latianesi possano essere fieri e orgogliosi di chi li rappresenterà.

Questa è una promessa da chi, avendo dimostrato nel tempo di essere un uomo di parola, chiede la vostra fiducia”.