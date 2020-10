A Torre Guaceto tre giorni di sport, al via campionato italiano equestre di Al Gawsit Endurance

21 Ottobre 2020

TORRE GUACETO – Una gara ippica nella riserva naturale di Torre Guaceto.

Fervono in Puglia i preparativi per uno degli appuntamenti equestri più prestigiosi, di interesse federale della stagione agonistica 2020, riservato questa volta alla disciplina dell’endurance. Dal 30 Ottobre, sarà l’ A.S.D, Oasi del Cavallo di Carovigno in collaborazione con Fise Italia e Fise Puglia, con il patrocinio del Comune di Carovigno, che darà vita a questa edizione dei Campionati Italiani, con l’ “Al Gawsit Endurance Cup”, Campionati Italiani 2020, che contempla le categorie Open CEI 3*, CEI 2* e CEI 1*, oltre le internazionali CEIY2** e CEI1*.

Il titolo di Campione italiano assoluto sarà assegnato come di consueto sulla categoria CEI3* (160 km) nella giornata del 31 ottobre. La grande novità del 2020, è la nuova istituzione dei Campionati Italiani anche per le categorie CEI2* (120 km) e CEI1* (100 km), programmati nella giornata dell’1 Novembre. Come avviene quindi per altre discipline equestri, anche l’endurance potrà veder assegnati i titoli di categorie oltre l’Assoluto. Meraviglioso il tracciato realizzato da Ottorino Uggenti e Francesco Colombo, negli splendidi territori pugliesi, che attraversano campagne con uliveti e macchia mediterranea che partendo dal Meditur Village in località Scianolecchia a Carovigno contempla il passaggio nella Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto di oltre 3300 ettari, ricevendo a pieno titolo l’approvazione di Massimo Nova, Referente del Dipartimento Fise Endurance e di Nando Torre, Tecnico nazionale settore Junior e Senior Endurance Fise, che hanno avuto modo d visionare il percorso, con placet finale allo svolgimento della gara.

L’Oasi del Cavallo dovrà garantire il montaggio e smontaggio di tutta la segnaletica mobile che individua il percorso; impedire che i partecipanti arrechino danni all’habitat dell’area protetta ed alle strutture dell’Ente presenti. Inoltre, è suggerita la chiusura al traffico della corsia di marcia del tratto S.S. 379 e deviazione sulla corsia di sorpasso nella fascia oraria nella quale è previsto il transito dei cavalli sulla adiacente strada complanare.

Tommaso Lamarina