Scuola, 52 istituti della provincia destinatari di finanziamenti

21 Ottobre 2020

BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo nota di Nadia Fanigliulo, Consigliere Comunale e Provinciale di Brindisi del Partito Democratico.

Durante la videoconferenza tenutasi oggi con il ministero MIUR, i rappresentanti delegati dell’ambito edilizia scolastica della regione Puglia – Sicilia- Sardegna! Sono emerse ottime notizie. La Provincia di Brindisi e gli istituti scolastici di propria competenza (52 plessi in tutto) saranno destinatari di finanziamenti che arriveranno sino a 11 milioni di euro tra il 2020 e il 2021. Risorse destinate a garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio dei nostri ragazzi in condizioni di sicurezza e in ambienti dignitosi. Con gli uffici tecnici della Provincia – che si confrontano continuamente con le dirigenze scolastiche – e in via di programmazione dunque un piano di riqualificazione integrale di tutti gli istituti scolastici superiori del territorio: è in atto la più grande operazione di edilizia scolastica dal dopoguerra ad oggi e la nostra amministrazione è assolutamente determinata a non fallire questo grande obiettivo.