Carolina Bellantoni è il nuovo Prefetto di Brindisi

22 Ottobre 2020

BRINDISI – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha nominato il nuovo prefetto di Brindisi. Si tratta della dott.ssa Carolina Bellantoni.

“Va il mio benvenuto. Giunge in Puglia dopo aver retto la Prefettura di Mantova, una città che ha tanti punti in comune con Brindisi, a partire da grandi realtà industriali – ha commentato l’onorevole di Forza Italia, Mauro D’Attis – sono certo che la presenza di un prefetto particolarmente esperto possa risultare importante per affrontare questioni delicate che coinvolgono il territorio brindisino, a partire dall’emergenza sanitaria e da complesse vertenze occupazionali”.

Nata a Pompei il 20 febbraio 1962, la dr.ssa Carolina Bellantoni, salernitana, ha conseguito la laurea, con lode, in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno. E’ entrata nell’Amministrazione civile dell’Interno il 3 aprile 1989, assumendo da Vice-Consigliere il primo incarico presso la Prefettura di Cremona e svolgendo, nel corso degli anni, numerose funzioni, tra le quali, quella di Capo di Gabinetto. Si è occupata di ordine e sicurezza pubblica, immigrazione, enti locali, protezione civile, gestione del personale, relazioni sindacali e cerimoniale; è stata addetto stampa e responsabile dell’Ufficio provinciale di protezione civile e difesa civile nonchè coordinatore dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Ha diretto, inoltre, gran parte degli uffici amministrativi della Prefettura, tra i quali l’Ufficio elettorale provinciale e gli Uffici della Polizia Amministrativa, Depenalizzazione e Patenti. Promossa Viceprefetto con decorrenza 1° gennaio 2002, ha poi diretto l’area ordine e sicurezza pubblica ed immigrazione della Prefettura. Nel giugno 2009 è stata nominata Viceprefetto Vicario Coordinatore presso la Prefettura di Asti, dove ha svolto numerosi incarichi anche di rilevanza esterna, quale presidente e componente di commissioni ed organismi collegiali.

Il 21 marzo 2011 ha assunto l’incarico di Viceprefetto Vicario Coordinatore presso la Prefettura di Cagliari, ove si è occupata, tra l’altro, quale soggetto attuatore delegato dal Commissario Straordinario per l’emergenza umanitaria 2011, della gestione degli interventi di assistenza ed accoglienza degli immigrati trasferiti in Sardegna. Negli anni 2014-2017 ha coordinato a livello regionale il piano operativo per gli sbarchi programmati in Sardegna.