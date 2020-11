Puglia zona arancione, come comportarsi dal 6 novembre?

5 Novembre 2020

Da venerdì 6 novembre la Puglia è inserita fra le aree di scenario di tipo 3 di contenimento del contagio da Covid-19, detta anche zona arancione, come disposto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre.

Come comportarsi dal 6 novembre?

Per gli spostamenti si può

Circolare nel proprio comune di residenza dalle 5 alle 22;

Usare i mezzi di trasporto locali e regionali, i cui posti disponibili saranno il 50% della capienza effettiva;

È raccomandato spostarsi esclusivamente per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità.

Salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità non è possibile:

Circolare dalle 22 alle 5;

Entrare o uscire dal territorio regionale:

Circolare in un comune diverso da quello di residenza.

Cosa è aperto:

Esercizi commerciali;

Farmacie, parafarmacie;

Generi alimentari;

Tabacchi, edicole;

Barbieri, parrucchieri, estetisti.

Cosa è chiuso:

Attività ristorative, salvo asporto (fino alle 22) e servizio a domicilio;

Musei, cinema, teatri, centri sociali e ricreativi

Sale giochi, sale scommesse, bingo, casinò;

Parchi tematici e divertimento.

Cosa è chiuso nei giorni festivi e prefestivi:

Esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali. salvo farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi, edicole

Cosa funziona a distanza:

L’attività didattica nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, salvo che per laboratori e per le esigenze di frequenza degli alunni e alunne con Bisogni Educativi Speciali,

Corsi di formazione pubblici e privati.

È raccomandato il ricorso allo smart working nella percentuale più alta possibile

Cosa è sospeso:

Prove concorsuali preselettive e scritte, pubbliche e private, salvo per il personale sanitario, protezione civile e abilitazione professionale