Emiliano tra Covid e politica: “RT pari a 1.06, no zona rossa. Ai 5Stelle ho proposto delega welfare”

27 Novembre 2020

BRINDISI – “In Puglia stiamo attuando il piano impostato mesi fa, che ha visto prima raddoppiare i posti Covid, poi triplicarsi ed entro dicembre diventeranno quattro volte superiori rispetto a quelli che avevamo a marzo e aprile, durante la prima ondata. Inoltre, abbiamo un RT pari a 1.06, tra i più bassi in Italia, e ancora un numero molto elevato di terapie intensive disponibili”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sconfessando le voci dei giorni scorsi che vedrebbero la Puglia la seconda regione del Sud Italia più a rischio, con probabile passaggio a zona rossa.

Il Governatore pugliese è intervenuto questa mattina (27 novembre) a Sky TG24, ribadendo che il Tacco d’Italia non è a rischio: “Il dato RT è 1.06 – ha rimarcato Emiliano – quindi, tra i più bassi di Italia. Capisco che c’è stato un lancio ANSA che si è infilato in un discorso secondo cui la Puglia sarebbe la seconda regione più a rischio del Sud. E’ una ricostruzione geniale dal punto di vista giornalistico, ma nella sostanza noi abbiamo ancora un numero molto elevato di terapie intensive disponibili. L’ospedale della Fiera non ha la funzione di supportare le terapie intensiva che devono essere dispiegate entro dicembre (secondo il nostro piano), servono soprattutto a consentire agli ospedali più importanti di riprendere le attività ordinarie che hanno sospeso; e quindi al trasferimento di tutti i pazienti di terapia intensiva in strutture più grande che consentano minor numero di anestesisti di sorvegliare più pazienti. Noi abbiamo quattro volte i posti Covid negli ospedali rispetto a marzo ed aprile. Abbiamo gli stessi decessi dell’Emilia Romagna, a parità di abitanti, quindi non c’è nessuna ragione di distinguere Nord e Sud in questa seconda ondata. La Puglia viaggia, più o meno, con 15 giorni di ritardo rispetto alle altre regioni sui picchi, perchè noi abbiamo aperto le scuole 15 giorni dopo”. Poi, sulle elezioni di settembre, aggiunge: “Basti pensare che si è contagiato il mio avversario (Raffaele Fitto, ndr), sono stati migliaia e migliaia i contagi da campagna elettorale, perchè ce l’hanno fatta fare in un momento sbagliato. Avremmo dovuto anticiparla all’estate, in cui i contagi erano quasi a zero”.

Emiliano ha poi anche commentato l’accordo con i grillini in Regione: “Dal 2013 sostengo – conclude il Presidente – che il fronte progressista in Italia debba stare unito. L’unica soluzione per governare il Paese era l’unione tra PD e M5S. Spero che vada bene. E’ solo l’inizio di un dialogo, poi saranno le loro regole interne a stabilire se andranno in Giunta o no. Noi abbiamo riservato loro una delega molto importante, cioè quella del welfare, e spero che la accettino”.

Il tutto fa presagire che sarà così, anche alla luce non solo della nomina di Cristian Casili del M5S alla vicepresidenza dell’Ente, ma delle dichiarazioni di Antonella Laricchia, candidata alla Regione proprio per sottrarre la poltrona allo stesso Emiliano, il quale è stato sempre attaccato duramente dalla pentastellata, che oggi pare cambiare parere. “Io non ritengo utile o possibile, nè tantomeno auspicabile una scissione – ha spiegato la Laricchia, all’indomani delle sue forti critiche all’accordo tra il suo stesso Movimento e il presidente Michele Emiliano che ha portato all’elezione del grillino Cristian Casili al ruolo di vicepresidente vicario del Consiglio regionale – c’è un dibattito acceso in atto tra due visioni del M5S, entrambe legittime e che partono dalla consapevolezza che il M5S è in difficoltà di consensi: una che pensa che la soluzione sia la lenta e graduale (diversamente risulterebbe inaccettabile) trasformazione del M5S in un partitino di centrosinistra che con sempre più basse percentuali possa continuare a occupare posizioni di Governo anche quando i cittadini dichiarano nelle urne di preferire altre forze politiche; l’altra che pensa che la soluzione sia la rigenerazione dei valori identitari del M5S (portare la voce dei cittadini e non dei partiti nelle scelte politiche sui temi del lavoro, sanità, piccole e medie imprese, tasse, ecc, scegliere ciò che è giusto per i cittadini anche quando non conviene per i politici) e una maggiore comunicazione di questi sia con l’esempio che con i fatti, sempre, anche nelle occasioni di confronto/scontro con le altre forze politiche. Questo anche per tornare a riacquisire i consensi perduti. Il M5S – ha concluso la grillina – sta decidendo quale via prendere. Vorrei non fossimo mai arrivati a questo punto ma la realtà ormai non si può negare nè nascondere: va raccontata in trasparenza così da mettere tutti (ad esempio gli iscritti che stanno per votare una batteria di quesiti su Rousseau) nelle condizioni di assumersi le proprie responsabilità con le proprie scelte”.

Attacco senza mezzi termini arriva dall’opposizione, in particolare dall’onorevole Mauro D’Attis di Forza Italia: “Una porcata: solo così possiamo definire l’elezione di un grillino a vicepresidente del Consiglio regionale pugliese in quota al centrosinistra. Dopo aver cercato di ergersi a maestri di morale, sventolando la bandiera del puritanesimo politico, ecco che il M5S finalmente getta la maschera ed entra nella maggioranza di Emiliano in cambio di una poltrona. Il tutto calpestando le promesse elettorali, che hanno visto i grillini proporsi (per finta, evidentemente) come alternativa del centrosinistra. Il tempo è galantuomo e noi possiamo dire con orgoglio di poter guardare negli occhi, sempre, i nostri elettori a cui non avremmo mai raccontato una tale mitragliata di bugie”.

Intanto, dal Movimento 5 Stelle cittadino, nessun commento.

Tommaso Lamarina