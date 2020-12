Dalla Regione 650mila euro per la discarica di Autigno

15 Dicembre 2020

BRINDISI – La Giunta regionale ha destinato la somma di € 650.000,00 al sito di discarica in località c.da Autigno, a Brindisi, per le attività emergenziali/ambientali occorrenti alla conclusione/avanzamento degli interventi di Messa in Sicurezza.

L’Esecutivo ha stabilito che le predette risorse siano trasferite all’Agenzia della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, con vincolo di destinazione.

Il Comune di Brindisi

Il Comune di Brindisi ha deciso di costituire una task force per assicurare una serie di attività volte ad assicurare il presidio ambientale della discarica di Autigno. La decisione è stata presa con delibera di Giunta del 24 febbraio scorso.

Con l’ordinanza sindacale del 3 dicembre 2019 riguardante I “Provvedimenti contingibili e urgenti relativi alla discarica comunale sita in contrada Autigno”, si è disposto di intraprendere una serie di attività finalizzate ad assicurare il presidio ambientale dell’area interessata a discarica e di potersi avvalere di una task force di impiegati e funzionari del Comune di Brindisi, individuati dal Dirigente del Settore Ambiente

Occorre, dunque, far ricorso alla costituzione di un gruppo di lavoro, di cui ne fanno parte ing. Francesco Corvace (Dirigente del Settore Ambiente e Iene Urbana–RUP), Gaetano Padula (Funz. Tecnico Ing. Cat. D3), Cristina Guadalupi (Funzionario Amm.vo cat. D3), Andrea Potenza (Istr. Dir. Amm.vo D), Francesco Coppola (Istr. Amm.vo cat. C) e Rosaria Lunella Vecchio (Istr. Amm.vo cat C).

L’attività dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data di insediamento, salvo proroghe.

Tommaso Lamarina